市場情緒開始惡化 VIX大漲 十年期美債殖利率跌至1.29%

週四 (8 日) 美股高估值帶來市場不安、明年美國可能減弱財政和貨幣刺激，以及揮之不去新冠疫情，讓經濟重啟的希望受挫，這些都讓投資者開啟 Risk-Off (規避風險) 模式，美股早盤下滑，資金湧向債市。

美股盤中時段，台北時間週五凌晨 7 分許，恐慌指數 VIX 漲逾 11%，暫報 18.14，道瓊、標普和那指下跌逾 0.6%。

十年期美債殖利率下滑 2.3 個基點，暫報 1.298%，較本週初的 1.45%、上月的 1.6%，及 3 月底的 1.75% 還大幅下滑。(債券價格上漲、債券殖利率就會下跌)

強勁的債券需求表明投資者對經濟成長的預期下降，投資者希望通過持有債券鎖定未來收益

外匯經紀商 Oanda 分析師 Sophie Griffiths 提到：「雖然股市上漲並創下歷史新高，但市場情緒開始惡化。」

NatAlliance Securities 分析師 Andrew Brenner 週四研判：「全球股市受到衝擊，因為股市開始消化債市對再通膨 (reflation) 見頂的擔憂。原本預期 8 月中旬的股市盤整提前開始了嗎？我們不這麼認為，但週四股市表現太差了。」

隨著美國和全球經濟反彈，美債殖利率理應走升，但事實卻恰恰相反，週四 10 年期美債價格超出市場普遍預期。

Rosenberg Research & Associates 首席經濟學家 David Rosenberg 認為，關注的焦點應該是總供給，而不是總需求，因為全球充斥著資金。本質上，全球勞動力、原物料和資本的供過於求是抑制通膨的，儲蓄過剩也是如此，從而壓低殖利率。全球化、創新和人口老齡化等人口趨勢加劇了這種情況。

Hoisington Investment Management Company 的經濟學家 Lacy Hunt 認為，這都與數學有關。

Lacy Hunt 稱，目前，公債、票據等的每次新發行，對 GDP 的刺激增量都越來越小，每增加一美元債務，就會導致經濟成長年增速不斷下降，這抑制通脹，導致美債殖利率下降。