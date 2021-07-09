5月初以降最長跌勢止步！迷因股AMC反彈6% GameStop收高

迷因股 AMC Entertainment 和 GameStop 近期下滑走勢在邁向第五日時終於止步，結束 2 個月來最長跌勢，週四收漲。

AMC (AMC-US) 週四 (8 日) 上漲 6.4%，收 47.94 美元；GameStop (GME-US) 上漲 0.4% 至 191.38 美元。同日 S&P 500 指數下跌 0.9%。

根據道瓊市場數據，AMC 連跌 4 日是 5 月 6 日以來最長跌勢，當時紀錄為連跌 8 日。GameStop 同樣創 5 月 5 日連跌 5 天以來最長跌勢。這兩檔在週三止的 10 個交易日期間，與今年其餘時間相比，日成交量均低於預期。

富國銀行證券股票策略主管 Christopher Harvey 週四研究報告寫道，AMC 藉由主導羅素 2000 指數，今年上半年成功地扭曲小盤股市場。基於基本面因素權衡股票的多頭中小型基金經理表現落後羅素 2000 指數，部分原因就是 AMC，小盤量化基金也因 AMC 受到阻礙。另一方面，在最近的下跌中，減持 AMC 的基金表現會更好。

AMC 和 GameStop 今年 1 月因遭大量賣空而成為 Reddit 用戶的軋空目標，多種因素推動交易熱潮，包括動量交易、高選擇權交易量和社交媒體的輿論，也讓這些股價飆升。接著 5 月下旬，這兩家股票又再次飛躍。

這樣不按基本面操作的交易怪癖仍在持續，迫使一些按基本面因素 (如現金流預期，而非軋空預期) 追蹤企業的分析師完全停止分析這些迷因股。

除了這些迷之交易，分析師表示，機構投資者 (其主要客戶) 也對這些公司的研究報告不感興趣。電影《大賣空》（The Big Short）主角原型、美國避險基金 Scion Asset Management 執行長 Michael Burry 於 2019 年押注 GameStop，此前曾表示 GameStop 和其他迷因股將崩盤，而普通投資者將為此付出代價。

AMC 週一放棄讓股東投票批准發行 2500 萬股新股的計劃。原本若獲得批准，該公司本可以自 2022 年起開始出售新股，以籌資減少債務並放眼收購交易。GameStop 則在 6 月 9 日公布第一季財報後，股價下跌數週。這兩家股票已經歷數週窄幅整理。