〈陸港盤後〉原物料撐盤有功 上證跌深反彈收小黑

美股下滑，周五 (9 日)A 股三大指數開低震盪，前一個交易日上漲科創 50 指數及創業板指出現獲利了結賣壓，創業板指一度重挫近 3%。而中國通膨壓力減輕，以及中國國務院的降準說，並未帶起市場信心。

午盤後，礦產、鋼鐵、有色金屬、煤炭等類股反彈走揚，汽車類股跟進上漲，A 股三大指數跌幅迅速縮小，上證終場幾乎回到平盤。

今日 A 股交易仍熱絡，滬深兩市成交金額達人民幣 1.13 兆元，較前一個交易日下滑 6%。

港股方面，由於美股下挫，同時美股上市的中概股跌勢不止，導致今日港股開盤延續前一天的跌勢而開低。恒指受到科技類股下挫的拖累之下，一度失守 27000 點關卡。

不過隨後低接買盤湧現，市值王騰訊 (700-HK) 帶頭反彈，恒指迅速由黑翻紅。恒科指擺脫前一個交易日崩盤的利空，今日順利反彈，只是幅度偏低，反映出投資人對於政策上的不確定性仍有隱憂。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指小跌 0.04%，報 3524.09 點；科創 50 指數下挫 1.68%，報 1583.71 點；深證成指小跌 0.26%，報 14844.36 點；創業板指下滑 0.69%，報 3409.31 點。

本周上證綜指小漲 0.15%，科創 50 指數大漲 2.96%，深證成指上揚 1.18%，創業板指上漲 2.26%。

恒生指數上漲 0.7%，報 27344.54 點、恒生科技指數上揚 1.47%，報 7429.49 點。

北向資金進出方面，周五北向資金賣超人民幣 2.11 億元，其中滬股通買超人民幣 1.1 億元，深股通賣超人民幣 3.21 億元。本周北向資金買超人民幣 83.19 億元。

法人觀點

東吳證券表示，本周指數來回震盪使得股市操盤的難度升，短線由於半導體、新能源類股的強力支撐人力，減緩指數修正幅度，但投資人也要留心一旦主流類股轉空的話，可能影響市場信心。目前上證指數仍處於 3520 點的重要關卡，再觀察其是否能形成有效支撐，在操作上宜適當謹慎。

