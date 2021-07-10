債務危機延燒！中國紫光遭徽銀聲請破產重整

中國半導體國家隊的紫光集團債務危機仍未平息，據中媒引述紫光集團周五 (9 日) 公告，徽商銀行對紫光的償債能力表達質疑，已向法院聲請對集團進行破產重整。

新浪財經引述紫光公告表示，債權人徽商銀行以紫光不能清償到期債務，資產不足以清償全部債務且明顯缺乏清償能力，具備重整價值和重整可行性為由，向法院聲請對紫光進行破產重整。

紫光集團表示，將全力配合法院展開司法調查，積極推進債務風險化解工作，支持法院依法維護債權人合法權益。

紫光集團長年來獲得中國政府的支持，是「中國製造 2025」產業計畫的重要一塊拼圖。該集團培育的長江儲存旨在挑戰三星、美光等市場領導者，手機晶片紫光展銳也正積極與高通 (QCOM-US) 、聯發科 (2454-TW) 競爭。

為了積極擴張版圖，紫光集團近年大幅舉債投資，其中備受矚目的便是斥資 2000 億元人民幣 (約 308 億美元) 投資成都 3D NAND 大型晶圓廠以及重慶 DRAM 廠。

然而，日經此前報導，由於資金、人才等問題，該投資案已嚴重落後，甚至可能作廢。該公司正尋求出售紫光展銳的部分股份以籌集更多現金。

紫光去年 11 月便爆出 13 億元人民幣的債務違約、12 月的 4.5 億美元債券也無力償還。Refinitiv 數據顯示，截至今年年初，清華紫光集團價值約 36 億美元的 7 個在岸、離岸債券已出現違約或觸發交叉違約的情形。

紫光集團表示，法院主導的重組不會影響公司的法人地位或生產等業務，並淡化對子公司業務的影響，聲稱子公司的營運表現穩定且積極。

該集團股東利益複雜，其中包括國有企業和政府基金，日經引述一位消息人士表示，半導體是中國政府的優先事項，紫光集團可能會進行法院主導的破產重組，但不會對集團營運有太大的影響。

紫光旗下 IC 設計大廠紫光國微、雲端計算基礎設施的紫光集團皆在深圳證券交易所的文件中指出，若關鍵利益相關者發生重組，未來股東結構可能會發生變化。