超越肉類嫩雞肉全美鋪貨 力抗美股拋售潮

週四美股遭拋售，但超越肉類股價卻幾乎抗住了衝擊，部分原因可能是該公司推出人造嫩雞肉產品。

超越肉類 (BYND-US) 週四宣布，其新推出的人造嫩雞肉將立即在全國各地的餐廳上市。該公司宣稱該產品每份含 14 克蛋白質，且與傳統大廠牌的嫩雞肉相比，飽和脂肪減少 40%。

超越肉類是人造雞肉的早期創新者，但人造雞肉向來比植物性牛肉更難破解，此款嫩雞肉將會是超越肉類產品自 2019 年以來首次全美鋪貨，當年超越肉類撤出其冷凍雞柳條，將更多資源投在招牌產品「Beyond Burger」。

消費者最終可在體育館、飯店和大學校園試吃該產品，但該公司尚未宣布未來零售地點是否將販售這些嫩雞肉。

疫情期間，超越肉類餐廳銷售額大幅下降，因消費者避免外出用餐，而零售銷售成長通常不足以抵銷餐飲業通路流失的銷售額。許多分析師預計，隨著經濟的重新開放，超越肉類的外食銷售將復甦。

雞肉特別受消費者歡迎，速食餐飲巨擘正在另一場雞肉大戰中一較高下，該產業的雞肉需求向來很大。

超越肉類週四持平一段時間，午後小跌 0.79%，收 139.23 美元，盤後回升 0.14%，今年迄今漲幅超過 12%。

由於超越肉類有部分迷因股力量 (遭法人高度放空但獲散戶推高的個股)，所以週四可能獲得部分迷因股上漲力量，因週四 GameStop (GME-US)、AMC (AMC-US) 週四逆轉早盤跌勢後收高。