NB及光電板需求增 志超、瀚宇博Q2營收同創歷史新高

宅經濟及達端工作需求發威，PCB 廠志超 (8213-TW) 接單及出貨順利，今 (9) 日公布 6 月營收以 23.68 億元，改寫上月寫下的 23.19 億元歷史新高，月增 2.13%，年增 25.05%，第二季營收以 67.35 億元創新高，另外，同樣是 PCB 廠的瀚宇博 (5469-TW) ，第二季營收也衝上 133.75 億元，創歷史新高紀錄。

志超 2021 年 6 月營收 23.68 億元，月增 2.13%，年增 25.05%，第二季營收為 67.35 億元，季增 9.01%，年增 14.67%，志超 2021 年上半年營收 129.14 億元，年增 21.03%。

志超產品應用區分，光電板與 NB 板合計營收比重 7-8 成，第二季延續宅經濟及遠端工作需求，產能利用率高，單季營收也創新高。

志超主要產能在台灣、廣東中山、江蘇無錫及四川遂寧，今年沒有規劃產能擴充，至於光電板及 NB 板接單仍旺，不過影響營運的不利因素在於 EMS 廠零組件備料「長短料」，可能造成拉貨遞延。

志超今年第一季稅後純益 3.68 億元，每股純益為 1.41 元； 瀚宇博今年第一季營收 123.46 億元，改寫歷年同期新高，季減 10.36%，年增 2.82 倍，每股純益達 1.48 元。

瀚宇博第二季淡季逆勢展現亮麗業績，繼 5 月營收創新高， 6 月營收也以 44.42 億元改寫歷史次高，第二季營收則衝上 133.75 億元創歷史新高。瀚宇博 6 月營收 44.42 億元，月減 1.72%，年增 11.5%，第二季營收以 133.75 億元，季增 8.33%，年增 14.28%；2021 年上半年營收 257.21 億元，年增 26.34%。