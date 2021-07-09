〈東元改選前哨戰〉兩董座隔空互槓 黃育仁提三論點反擊

東元 (1504-TW) 經營權之爭演變成東元、菱光董座隔空互槓，菱光董事長、集團會長黃茂雄長子黃育仁今 (9) 日再度召開線上記者會，並回應三大論點，反擊東元董事長邱純枝。

邱純枝昨日聲明提到，黃育仁的指控，是將台灣數十年來的兩性平權毀於一旦，更是抹煞國內所有女性企業家的努力向上精神。

黃育仁表示，沒有不尊重女性，而是東元董事會多年來只有她一位女性，且東元協理以上層級也只有邱純枝是女性；而菱光提名的 7 席董事人選中，有兩位女性。

黃育仁強調，菱光投資東元 3.62% 股權，過程都經過董事會決議通過，菱光身為東元第四大股東，其營運績效也影響菱光，此外，菱光提名 7 名董事候選人，期待能引進新血進入東元董事會，進一步改善經營績效，對於外界指控利用菱光資源圖謀大位，實為毫無理由之不實指控。

黃育仁說，若要圖謀東元董事長大位，等待是最簡單且輕鬆的方式，不過東元的未來、股東權益以及客戶需求不能等，因此今年 3 月辭掉常務董事、執行長職位，並向外界尋求支持。

針對今年董事改選，黃育仁重申，從今年 4 組人選中，自己的陣營股權、徵求委託書等，股權掌握程度最高，但最後能不能轉換成席次還無法定論，仍要看最後配票結果。