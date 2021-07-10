〈熱門股〉鈺創Q2營收登12季新高 改寫14年來新高價

記憶體 IC 設計廠鈺創 (5351-TW) 在市場預期 6 月、第二季營收可望繳出亮眼成績帶動下，本周股價走勢強勁，周四 (8 日) 最高更衝上 36.3 元，改寫近 14 年來新高價，周五 (9 日) 表現雖震盪，收在平盤價 34 元，但股價周漲幅仍達 17.24%。

鈺創 6 月營收達 4.53 億元，月增 7.34%，年增 69.5%，創 36 個月新高，並為連續 4 個月向上成長；第二季營收 12.76 億元，季增 21.5%，年增 42.57%，寫近 12 季高點；上半年累計營收 23.26 億元，年增 33.2%。

受惠遠距及 5G 應用帶動，近來利基型 DRAM 需求大增，但由於大廠將產能移轉至 CMOS 製程，及小廠轉至 NOR Flash/PMIC/DDIC 等應用影響，在需求增加下，DDR3 面臨缺貨，價格漲幅也較大，鈺創 DDR3 產品為大宗，營運因此受惠。

鈺創專攻利基型 DRAM IC 設計，在市場需求強勁，加上漲價效益發酵下，今年第一季營運順利轉盈，終結 5 年半以來單季營運虧損頹勢，稅後純益達 5400 萬元，每股賺 0.2 元，創近 7 年來單季新高。

鈺創看好，今年在遠距應用及 5G 需求推升下，DDR/ DDR2/ DDR3/ DDR4 DRAM 等產品需求暢旺，且漲價效益延續，全年營運穩健成長無虞。

