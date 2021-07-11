中國網企上周市值蒸發2000億美元 監管之手恐伸向電動車

彭博報導，中國重手審查個資收集、海外上市，重挫中國網路企業股價，上周市值蒸發約 2000 億美元。即使部分樂觀的投資人認為，政策利空已逐漸鈍化，但新一輪的監管焦慮，恐會蔓延到其他領域。

香港恆生指數自 2 月 17 日的峰值以來，已下跌約 35%，市值暴減 1.1 兆美元。投資人開始高度關注大型科技業、串流媒體與電動車廠是否也將受波及。蔚來、小鵬等汽車製造商也可能處於警戒狀態，因為汽車營運數據的收集和分析是個重要利潤來源，恐受到更嚴格的監管。

事實上，繼滴滴出行之後，中國主管機關也宣布對其他最近在美國上市的中國科技公司發動類似調查，包括有中國貨車界 Uber 之稱的滿幫集團、線上求職平台看準網。

市場分析師認為，中國可能進一步監管個資收集，並對新領域進行調查，受影響的行業包括食品配送、叫車平台、線上娛樂、金融科技與電商等。

蘇黎世資產管理公司 GAM 基金經理 Jian Shi Cortesi 表示，當前最火紅的直播營銷平台，也可能是下一個監管重點。中國最受歡迎的直播平台快手，上周股價就跌了近 17%，創 2 月以來最大跌幅。

荷寶 (Robeco) 駐香港投資組合經理 Joshua Crabb 表示，如果數據被視為公共物品，那麼目前股價下跌的情況會更糟，且獲利損失可能很大。