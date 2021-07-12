台股站回17800點 外資終止連3賣 三大法人買超149.19億元

BNT 疫苗採購報佳音，台股多頭回神，台積電今 (12) 日率電子權值股走強，拉抬大盤一度強漲近 300 點，攻抵 17947 點，但買盤追價力道有限，加上航運股普遍觸礁翻黑，終場指數漲幅收斂，上漲 152 點，收在 17814 點，收復 10 日線。外資終止連 3 賣，反手買超 154 億元，三大法人合計買超 149.19 億元。

台股今天成交值 5540 億元。觀察籌碼面，外資繼上周五大逃殺，狂砍 410 億元後，今天終止連 3 賣，買超 154.64 億元；投信賣超 30.94 億元，為連續 9 個交易日賣超；自營商則買超 25.46 億元。三大法人合計買超 149.19 億元。

台積電早盤強漲逾 2%，直逼 600 元大關，終場收 593 元，市值回升至 15.3 兆元；聯電、聯發科、台達電、日月光投控、華碩、聯詠等也上漲 1-2%。

不過，股王、股后表現兩樣情，矽力 - KY 盤中強攻漲停 4125 元，續寫新天價，終場收 4020 元，大立光難擺脫 Q2 營運低迷的陰霾，股價開高走低，終場跌逾 1%，收 2950 元。

金控雙雄上半年獲利強勁，吸引資金進駐，國泰金、富邦金終場分別大漲逾 3%、2%。傳產方面，鋼鐵股燁興、千興、盛餘、彰源等均亮燈漲停，但龍頭廠中鋼開高走低，終場收黑；航運股以萬海相當有撐，終場仍有 4% 的漲幅，長榮則收跌逾 2%，新興、四維航、台航等同步遭遇逆風。

儘管面板雙虎第二季營收表現亮眼，不過，隨著各尺寸面板報價出現緩漲，法人預測將觸頂反轉，陸續下調雙虎目標價至 2 字頭，友達、群創今日股價均開高走低，群創回測 20 元關卡。

測試廠旺矽今天除息交易，在第二季營運亮眼支撐下，旺矽上演秒填息，股價直攻漲停板，以 139 元作收。