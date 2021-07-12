〈美股早盤〉Q2財報季即將揭幕 美股開盤漲跌不一 維珍銀河跌逾12%

隨著 Q2 財報季揭開序幕，美股周一 (12 日) 漲跌不一，道瓊工業指數開盤一度跌百點，截稿前跌幅收斂至 13 點或 0.04％，標普 500 指數與那斯達克綜合指數均於平盤震盪，費半漲 0.7%。在公告申請出售至多 5 億美元普通股後，維珍銀河挫逾 12%。

大型銀行財報中，摩根大通 (JPM-US) 和高盛 (GS-US) 將於周二 (13 日) 打頭陣。FactSet 數據顯示，隨著疫情限制令放寬，消費者需求帶動強勁業績，預計標普 500 指數成分股公司每股盈餘 (EPS) 將較去年同期增長 64%，有望寫下 2009 年 Q4 以來最快增速。

財報公布前，銀行股開盤幾乎全數下挫。富國銀行 (WFC-US) 跌 1.6％，摩根大通高盛分別跌 0.7％和 0.6％，美國銀行 (BAC-US) 跌 0.5%，摩根士丹利 (MS-US) 則小漲 0.4%

除了企業財報外，聯準會 (Fed) 總裁鮑爾 (Jerome Powell) 周三 (14 日) 起將連續兩天出席國會聽證會，就半年度貨幣政策報告發表證詞，市場將繼續關注鮑爾對於經濟復甦及貨幣政策的態度。

周一截稿前，10 年期美債殖利率跌至 1.348％，對於 Delta 變種病毒的擔憂，促使資金湧入美債避險。

將於本周陸續公布的重要經濟數據還有 CPI、PPI 以及零售銷售報告。

個股部分，在執行長布蘭森乘坐自家太空船登上太空並成功返航後，維珍銀河周一盤前宣布申請出售最多 5 億美元普通股，股價開盤挫逾 12%。

隨著中國監管力度持續升級，除了滴滴、虎牙和鬥魚外，在傳出中國擬要求放棄獨家版權，騰訊音樂 (TME-US) 開盤跌逾 4％。

截至台北時間周一 (12 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 13.71 點或 - 0.04%，暫報 34856.45 點

那斯達克綜合指數上漲 3.11 點或 0.02%，暫報 14703.16 點

標普 500 指數下跌 1.17 點或 - 0.03%，暫報 4368.38 點

費半上漲 12.02 點或 0.37%，暫報 3289.97 點

台積電 ADR 下跌 0.67% 至每股 119.75 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.348%

紐約輕原油下跌 1.35% 至每桶 73.55 美元

布蘭特原油下跌 1.28% 至每桶 74.58 美元

黃金下跌 0.36% 至每盎司 1804.00 美元

美元指數上漲 0.21% 至 92.31 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

維珍銀河 (SPCE-US) 早盤下跌 12.20％，至 43.20 美元。

維珍銀河執行長布蘭森 (Richard Branson) 於美東時間周日 (11 日) 搭乘自家太空船「團結號」(VSSUnity) 進行太空試飛，完成公司首次搭載一名以上乘客的太空飛行。

虎牙 (HUYA-US) 早盤下跌 0.93％，至 14.99 美元；鬥魚 (DOYU-US) 早盤下跌 7.06％，至 5.06 美元。

中國市場監管總局周六 (10 日) 發布公告禁止虎牙與鬥魚合併案，鬥魚也在周一宣布尊重當局規定，終止與虎牙的合併協議。當局認為，一旦兩者合併，對兩家公司均具有控制權的騰訊可能在遊戲直播市場造成不公平競爭。

滴滴 (DIDI-US) 早盤下跌 3.08％，至 11.66 美元。

滴滴證實，除了「滴滴出行」外，中國網信辦已要求下架「滴滴企業版」在內等滴滴母企北京小桔科技旗下 25 款 App。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

高盛 (Goldman Sachs) 策略師 David Kostin 表示，隨著企業財報季到來，投資人應關注三個主要問題：在投入成本上升和供應鏈缺貨之下，企業要如何維持獲利？公司計劃優先考慮現金支出嗎？以及包含稅收在內的政策不確定性如何影響前景？

針對經濟狀況，嘉信理財 (Charles Schwab) 固定收益部門首席策略師 Kathy Jones 認為，經濟復甦已經步上軌道，只是變化速度已經放緩了，但這是顯而易見的事情，不可能每季都出現 9%-10% 的 GDP 成長率。

她還認為，美債殖利率暴跌的原因之一可能與市場對 Fed 提前升息的預期有關，這向長債市場發出一個信號，即或許 Fed 不會持續容忍較高的通膨率，它們遲早會踩剎車，但 Jones 並不認為情況將演變至此，她認為經濟表現良好，殖利率可能反彈。