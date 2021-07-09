〈美股熱門股〉滴滴飽受美中針對跌近6% Coinbase追隨比特幣下跌3%

滴滴飽受美中針對，下跌 5.8%

滴滴出行 (DIDI-US) 近期不但受中國監管機構資安審查、App 慘遭下架，周四（8 日）又受到美國議員呼籲美國證券交易委員會（SEC）徹查其 IPO 前是否有誤導美國投資人之嫌，股價再度下跌 5.8% 至每股 11.21 美元。

兩名美國議員呼籲 SEC 調查滴滴上周在 IPO 前是否誤導美國投資人。他們表示，希望 SEC 調查該公司在上市前是否已完全公開與中國監管機構接觸的資訊。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）周四表示，所有在美國上市的公司都必須遵守資訊公開透明的高標準，但她不願多談 SEC 是否應該調查滴滴，原因是監管機構有其獨立性。SEC 對要求調查滴滴的消息拒絕置評。

Coinbase 受比特幣價格牽連，下跌 3.05%

由於 Delta 變種病毒病例激增，為全球經濟復甦蒙上陰影，投資人紛紛往美債避險，影響比特幣價格走跌，Coinbase(COIN-US) 周四股價也跟著受影響，收盤下跌 3.05% 至每股 244.29 美元。

比特幣一直難以收復 5 月高點，價格一直在 3 萬美元左右徘徊，遠低於 4 月創下的 6.5 萬美元歷史高點。

儘管近期仍充滿對比特幣不利因素，但投資人看法不一，較樂觀的一派認為，比特幣價格未來會走高，持悲觀看法的另一派則表示，在機構投資人重新歸隊前，比特幣價格可能會跌至 2 萬美元低點。

拜登團隊研擬運輸整合計畫，鐵路股聞訊全倒

美國鐵路股在拜登團隊計畫整合鐵路與海運公司，幫助企業節省運費的消息一出後，周四股價全面跳水，Kansas City Southern(KSU-US) 跌 7.87%、Norfolk Southern(NSC-US) 跌 7.16%、CSX(CSX-US) 跌 6.16、Union Pacific Corp(UNP-US) 跌 4.38%。

華爾街日報報導指出，拜登政府擬透過行政命令，要求聯邦海事委員會 (Federal Maritime Commission) 和地上交通運輸委員會 (Surface Transportation Board) 打擊產業整合與侵略性的定價策略，藉此壓低美國企業的高昂的貨物運輸成本。