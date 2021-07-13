日本第三度贈台AZ疫苗100萬劑 預定15日運送

日本外務省今 (13) 日上午宣布，將第三度贈援台灣 100 萬劑 AZ 新冠疫苗，預定 15 日載運來台，外務大臣茂木敏充再次提及，感念台灣在 311 大地震時伸援賑災，希望能幫助台灣控制本土疫情。

茂木敏充於稍早外務省例行記者會上宣布，此次政府決定追加提供台灣 100 萬劑 AZ 疫苗，同時追加援助印尼、越南各 100 萬劑。

此外，日本政府也透過 COVAX 平台捐贈 1100 萬劑疫苗，提供柬埔寨、尼泊爾、寮國、孟加拉、斯里蘭卡、斐濟、伊朗等國加速施打，協助控制 COVID-19 疫情。

日本是第一個宣布援助台灣疫苗的國家，繼 6 月 4 日無償提供近 124 萬劑 AZ 疫苗後，第二批 113 萬劑於 7 月 8 日送達，第三批疫苗預定於 15 日運送來台。

根據疾管署統計，截至 11 日為止，全台接種疫苗累計達 356.5 萬人次，其中，AstraZeneca 接種 199.8 萬人次，莫德納接種 156.6 萬人次，COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率約 14.87%。首批於疫苗預約平台登記的第 9、10 類對象，預估最快 16 日開打。