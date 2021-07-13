張忠謀再度出任APEC領袖代表 總統交付二大主張

總統蔡英文今 (13) 日上午接見我國出席今年 APEC 領袖會議代表，並再次邀請台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀擔任領袖代表，也請張忠謀透過 16 日加開的「非正式領袖閉門會議」表達二項主張，期許 APEC 組織就成員體各國公平、迅速取得疫苗做更多的努力。

蔡英文致詞時指出，過去幾年，張忠謀代表總統參加 APEC 會議，針對區域經貿和產業發展，也有獨到的見解。近幾年全球供應鏈變動大，張忠謀的表現不僅讓台積電成為世界一流企業，也讓台灣在國際舞台上發光發熱。

蔡英文表示，APEC 是台灣所參與最重要的國際平台，今年因全球持續受疫情衝擊，這次的主辦國紐西蘭，以「攜手協作，共同成長」為年度主題，並特別在 11 月會議前，於本月 16 日先加開非正式領袖閉門會議，希望儘早、儘快謀求亞太地區的疫後經濟復甦。

對於本周即將舉行的閉門會議，蔡英文請張忠謀在會議中提出二項主張，第一，APEC 組織應就成員體各國公平、迅速取得疫苗做更多的努力；第二，面對疫後時代的挑戰，APEC 成員國應該攜手合作，秉持自由貿易的精神與原則，對全球復甦做出貢獻。

張忠謀致詞表示，非常榮幸接受總統的任命，APEC 這 3 年來沒有實體會議，2019 年因為智利發生暴動而臨時取消；2020 年因為疫情，主辦國馬來西亞舉辦線上會議，而今年也是因為疫情關係，由主辦國紐西蘭召開線上會議。

張忠謀強調，雖然是線上會議，但我們仍然有很多機會和領袖們交換意見。對於總統希望他在臨時加開的閉門會議中提出的二項主張，他和總統有高度的共識，很高興、很榮幸在總統的任命下發表意見。