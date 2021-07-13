台股觸萬八創高後回落 外資續回補 三大法人聯手買超256.46億元

台股今 (13) 日早盤勁揚逾 200 點，攻上 18018 點，改寫歷史新高，電子成交比重回升至 5 成以上，但高檔賣壓隨之出籠，貨櫃三雄全面亮燈跌停，航運、鋼鐵遭到空方狙擊，拖累指數一度翻黑，終場仍小漲 33 點，收在 17847 點，三大法人同站買方，聯手大買 256.46 億元。

台股成交值放大至 6563 億元。觀察籌碼面，外資繼昨天回補 154 億元後，今天再度買超 229.49 億元；投信終止連續 9 個交易日賣超，轉為買超 5.58 億元；自營商則買超 21.41 億元。三大法人合計買超 256.46 億元。

資金積極轉進半導體族群，權王台積電持續獲得多頭青睞，強漲逾 2%，站上 600 元大關，收 607 元，為近 1 月來的高點，市值也回升至 15.73 兆元。值得注意的是，高速傳輸 IC 廠祥碩 6 月營收表現不俗，今日在買盤追捧下，股價強攻漲停，達 1740 元。

中美晶 6 月合併營收 62.3 億元，月增 15.4%，年增 13%，創歷史次高。中美晶今天股價走高，一度衝上漲停板 220.5 元，創 2008 年 5 月以來新高，終場收漲 7.4%，旗下環球晶也一度勁揚逾 7%，攀上 972 元，續勢挑戰千元大關，終場則收 933 元。

航海王落難，成為空方狙擊標的，貨櫃三雄午盤後陸續亮燈跌停，其中萬海開盤大漲站回 300 元關卡，但隨即翻黑下挫，高低振幅將近 15%，終場收 258.5 元；此外，台驊投控、四維航、中航、中櫃、榮運等均落入跌停。整體運輸類股指數終場重摔 8.7%。

鋼鐵人同樣慘烈，龍頭廠中鋼翻黑跌逾 3%，收在 36.5 元，聚亨、彰源、燁興、官田鋼、新鋼、運錩等多檔亮燈跌停，中鴻、春源、東鋼、威致、盛餘等也重挫逾半根停板。