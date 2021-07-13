〈台股盤後〉萬八得而復失 爆量拉回守穩五日線

美股三大指數續創收盤新高，激勵台股今 (13) 日同步攻高，由電子雙雄台積電、鴻海領軍電金權值股同步上攻，早盤大漲超過 200 點，重回萬八關卡並創新高，但午盤後獲利了結賣壓出籠，大盤一度翻黑，尾盤上演拉「積」盤，指數小漲 33.19 點，收在 17847.52 點，守穩五日線，成交爆量達 6563.75 億元。

電子權值股方面，台積電法說前夕，外資看好第三季營收將季增逾 1 成，續創高，買盤積極進駐，股價跳空開高走高，上漲 2.36%，收在 607 元；鴻海表現同樣強勢，上漲 1.3%，收在 116.5 元；台達電、日月光投控漲幅超過 2.5%，聯電也有 1.3% 的漲幅。

在資金湧入半導體族群下，晶圓代工、矽晶圓與 IC 設計等產業，股價表現也都不俗。矽晶圓廠台勝科漲停作收，環球晶也上漲 3.5%，晶圓代工廠世界先進漲逾 2.5%。

IC 設計多檔個股亮燈漲停，包括研通、迅杰、沛亨、凌通、海德威、安國、新唐、倚強科，通泰、盛群、茂達漲幅也超過 4%。

電子股重回資金青睞，航海王、鋼鐵人一片臉綠，除貨櫃三雄長榮、陽明、萬海外，四維航、志信、榮運、中航、中櫃、台驊投控、正德、中菲行全數亮燈跌停。

鋼鐵族群方面，跌停個股包括志聯、千興、彰源、運錩、官田鋼、新鋼、聚亨，燁興、佳大、海光、允強、中鴻、盛餘、燁輝、春源也暴跌超過 8%。

法人指出，台股今日創高後開始大幅震盪，預期短線傳產族群將陷入震盪整理，盤面以類股輪動為主，指數可能在萬八關卡前反覆震盪整理，下檔看五日線支撐。

