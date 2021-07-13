力積電上半年稅前盈餘大增1.55倍 每股稅前賺1.97元

晶圓代工廠力積電 (6770-TE) 董事會今 (13) 日通過第一季財報，稅後純益 21.08 億元，每股純益 0.68 元，並同步公告第二季自結損益，上半年累計稅前盈餘較去年同期大增 1.55 倍，換算每股稅前盈餘約 1.97 元。

力積電第一季營收 132.39 億元，毛利率 33.5%，與去年相較之下，大增近 10 個百分點，營益率 21.45%。

力積電同步公告第二季自結損益，營業利益 42.27 億元，季增 48.8%，稅前盈餘 39.34 億元，季增 52.95%，換算每股稅前盈餘約 1.15 元；上半年累計稅前盈餘 65.06 億元，年增 1.55 倍，換算每股稅前盈餘約 1.97 元。

力積電目前所有產品產能均滿載，包括驅動 IC、電源管理 IC、記憶體等。力積電看好，今年營運將逐季成長，整體營收可望較去年成長 30-40%，獲利翻倍增，且最快今年底前、12 月就能順利掛牌上市。

董事長黃崇仁也說，明年產能已被預訂一空，2023 年晶圓代工產業供過於求的情況，在力積電所處的製程領域不可能發生，銅鑼新廠第一期月產能 2.5 萬片已被包光，對新廠獲利有信心。