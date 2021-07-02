〈力積電股東會〉黃崇仁：銅鑼新廠初期月產能2.5萬片 已被包光

晶圓代工廠力積電 (6770-TW) 今 (2) 日召開股東會，董事長黃崇仁表示，明年產能已被預訂一空，2023 年晶圓代工產業供過於求的情況，在力積電所處的製程領域不可能發生，銅鑼新廠第一期月產能 2.5 萬片已被包光，對新廠獲利有信心。

由於各大晶圓代工廠相繼擴產，引發市場憂心 2023 年產業恐供過於求，小股東也關心銅鑼新廠屆時投產，是否會受市況影響。

對此，黃崇仁回應，沒有供過於求這件事，明年產能都被預訂一空，甚至還有朋友向他自己要一個月 120 片的產能，但連一片都無法給他，產能已緊缺到邏輯跟記憶體客戶都在爭搶。

黃崇仁並說，沒有人投資建新廠，世界先進 (5347-TW) 只能做 8 吋、無法做 12 吋，力積電所處狀態蠻安全的，尤其 5G、AI 等應用才剛起步，需要的晶片數量相當可觀，對未來一點都不悲觀。

小股東並關心新建苗栗銅鑼廠，是否會影響 EPS 表現，黃崇仁強調，銅鑼廠主張反摩爾定律 (Reverse-Moore's Law)，雖然新廠投資額較大，但晶圓代工價格也較高，還是能獲利，不太會影響 EPS，且產能太緊缺，第一期月產能 2.5 萬片已被包光，考慮要再增加 1 萬片。

力積電銅鑼 12 吋新廠將斥資 2780 億元，預計明年 9 月裝機，2023 年起分期投產，資金來源除透過轉上市籌資外，也有些自有資金，且部分廠商願意採取 open foundry 模式，出資購買設備。