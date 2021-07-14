拜登反壟斷 專家點名這3家：臉書風險最大！

產業專家認為，依據拜登總統的新反壟斷指令，美國 3 大科技巨擘——亞馬遜、蘋果和臉書都很有可能遭聯邦監管機構審查其收購交易。

DA 戴維森分析師 Tom Forte 根據拜登上週在一項行政命令中製定的標準做出評估。拜登指示聯邦貿易委員會 (FTC) 仔細審查「主導性網路平台」的興起，尤其是那些針對成長中競爭對手提供免費產品，或蒐集用戶數據的平台。該授權適用所有交易，即使是多年前結束的交易。

在 Forte 的估計中，亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US) 和臉書 (FB-US) 都將在 FTC 的關注名單上，但他認為臉書最該提心吊膽，因為拜登每一項基準檢查都說中了臉書。

首先，臉書記錄用戶活動，例如用戶的瀏覽器歷史記錄、用戶追蹤的對象、用戶發表評論的時間或用戶點擊了哪一則廣告。多年來，隱私權倡導者一直反對追踪。

其次，臉書提供大量免費的產品，例如 Messenger、Instagram 和 WhatsApp 等 app，都是免費贈與企業和個人用戶。

最後，臉書有收購具前景競爭對手的歷史，尤其是 2012 年以 10 億美元的價格收購 Instagram 的交易，以及 2014 年以 190 億美元收購 WhatsApp 的交易。

根據 FactSet，光在 2012 年，臉書就進行 16 筆交易，且自 2015 年以來，每年進行 5 至 9 筆收購交易。

今年 6 月臉書對 FTC 打了場勝仗，聯邦法院駁回 FTC 要求分拆 Instagram 和 WhatsApp 的訴訟，然而，FTC 仍可以修正訴狀後再度與臉書對簿公堂。

至於亞馬遜，Forte 預測 FTC 最有可能審查該公司這 3 樁交易： 2012 年以 7.75 億美元收購倉庫機器人製造商 Kiva Systems、2014 年以 9.7 億美元收購視頻遊戲流媒體平台 Twitch ，以及 2017 年以 137 億美元收購 Whole Foods。

他指出，拜登的指令可能使該公司 84.5 億美元收購電影製片廠 MGM 的待辦交易更加難關重重。

但對於蘋果，Forte 表示投資者不必擔心。2014 年以 30 億美元收購 Beats 是蘋果最大的收購之一且 Forte 稱他沒有發現該交易遭政府審查或持負面看法的證據。Beats 生產耳機和其他消費音頻設備。

然而，科技巨擘股票大多沒有受到這一消息的影響。過去 3 日，蘋果上漲 1.8%、臉書上漲 2%，而亞馬遜下跌 0.8%。同一時期，S&P 500 指數上升 1.5%。