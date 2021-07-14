FDA再准嬌生Emergent代工疫苗 傳有1千萬劑將流入市面

美國疾病管制與預防中心（CDC）周二（13 日）表示，另一批由嬌生 (JNJ-US) 代工廠 Emergent BioSolutions(EBS-US) 生產的新冠疫苗成分審核通過。知情人士透露，這批將配發約 1,000 萬劑疫苗。

不過 FDA 同日在給嬌生的一封信中表示，由於其代工廠 Emergent BioSolutions 違反生產新冠疫苗標準，因此將撤銷該廠的生產令。此外 FDA 也補充說，本次該批疫苗過審上市，不代表 Emergent 獲准復工生產新冠疫苗。

嬌生與 Emergent BioSolutions 發言人表示，目前正積極配合 FDA，盼盡快重獲工廠生產疫苗許可。

Emergent BioSolutions 4 月因作業疏失弄混疫苗原料，使 FDA 下令停止生產並關廠徹查。但隨後經 FDA 調查，已陸續核准 4 批約可製作 5,000 萬劑疫苗的原料可供使用，其他不合格的則予以銷毀。

Emergent BioSolutions 出包問題是嬌生與其他疫苗如輝瑞 (PFE-US)/BioNTech(BNTX-US)、莫德納 (MRNA-US) 競爭上受限的主要因素，這導致嬌生疫苗在美國占比不及其他兩家公司疫苗。據 FDA 統計，美國目前接種的疫苗以輝瑞 / BioNTech、莫德納為主。

嬌生股價周二股價小跌 0.12% 至每股 169.27 美元，Emergent BioSolutions 股價下挫 3.05% 至每股 57.92 美元。