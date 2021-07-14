打敗科技股！美股地產ETF奪息收、利得雙冠王

美股今 (14) 晨雖收黑，但是 S&P 500、道瓊工業以及 NASDAQ 三大指數都在歷史高檔區，在台股掛牌的 15 檔美股相關 ETF，今 (2021) 年以來績效也強強滾，其中，群益道瓊美國地產 ETF(00714-TW) 不僅奪下配息、資本利得雙冠王，且績效打敗以往表現總是掛帥的科技 ETF。

攤開美股 ETF 今年以來績效表現，群益道瓊美國地產 ETF 漲幅 23.39% 表現最佳，為唯一績效超過兩成的美股 ETF；進一步以今年預估年化配息率來看，群益道瓊美國地產 ETF 年化配息率也以高達 6.92%% 表現居冠，而另一檔殖利率超過 5% 的 ETF 也是不動產相關、為 FH 富時不動產，年化配息率 5.86%。

群益投信表示，美股後市持續看俏，主要是美國經濟韌性尚佳，加上美國企業財報仍佳，顯示美國企業經營及獲利能力不俗，對後市不看淡，過去美股鎂光燈都聚焦在科技股表現，隨著美國經濟復甦，通膨壓力也跟著浮現，接下來通膨走勢仍須關注，當前仍處低房貸利率環境，也促使投資人將現金換許較為保值的不動產以對抗通膨。

群益投信進一步指出，不動產需求亦逐步回溫，也進一步帶動 REITs 表現，加上當前低利環境未變，市場收益需求不墜，而 REITs 穩定配息的機制，亦能滿足投資人對收益的渴望，可說是資本利得、收益兩頭賺，建議投資人不妨透過配置相關 ETF，一次掌握 REITs 市場的租金收益及後市增值行情。

群益道瓊美國地產 ETF 經理人李鈺涵表示，一般而言，美股 REITs 殖利率多在 3% 左右的水準，今年以來，隨著美國景氣與獲利成長皆來到疫情以來高點，象徵美國整體經濟呈現復甦型態，帶動美國房市明顯轉熱，美股 REITs 資本利得也連帶水漲船高，道瓊美國地產指數總報酬光上半年漲幅就高達 20%，優於 S&P500 指數漲幅 15%。

李鈺涵表示，當前美國經濟數據表現穩健，且經濟指標為疫情以來高點，象徵美國整體經濟呈現復甦型態，基本面有利於房市表現，再加上現在幾乎是歷史新低的房貸利率，房市明顯轉熱，帶動美國成屋和新屋銷售上行，自有住宅空屋數值也位於低點，顯示房屋市場供給緊張，美國 REITs 股利率仍具吸引力，因此將更吸引市場資金配置，美國 REITs 後市表現可期。

