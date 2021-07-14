英國6月CPI升至2.5% 創近3年來新高

根據英國國家統計局在週三 (13 日) 公布的最新數據顯示，英國 6 月份消費者物價指數 (CPI) 升至 2.5%，高於市場預期，並創下 2018 年 8 月以來的新高。

數據顯示，英國 6 月 CPI 較去年同期增長 2.5%，高於 5 月份的 2.1%，也於市場預期的 2.2%。與上個月相比，則上升 0.5%，高於市場預期的 0.2%。

報告中也指出，在 6 月份，燃料價格較去年同期上漲 20.3%，創下 2010 年以來的最大漲幅。服飾鞋類價格年增 3%，二手車價格年增 5.6%。不過，食品和非酒精飲料價格年減 0.6%。

若扣除食品、能源、酒精和煙草，英國 6 月核心 CPI 年增 2.3%，高於 5 月份的 2.0%，高於市場預期的增長 2%。與上月相比則增長 0.5%。

報告中指出，隨著經濟從防疫封鎖的低迷中反彈，上個月食品、燃料、二手車、服飾鞋類價格的上漲都推高了通膨。

英國零售聯盟 (BRC) 執行長 Helen Dickinson 表示，今年底物價可能會更廣泛地上漲。全球食品價格現在出現 7 年來的新高，自 2019 年以來，航運成本增加了兩倍，大宗商品出現漲幅，零售商的成本壓力正在增加，她預期相關成本將在今年晚些時候浮現。Dickinson 也說道：「零售商可能被迫將一些成本轉嫁給他們的客戶。」

英國央行首席經濟學家 Andy Haldane 曾警告表示，通膨很有可能會達到 4%，而且物價上漲的風險會持續下去。他認為，當局至少應該在今年秋天開始考慮退出量化寬鬆計劃。

英國央行曾表示，到 9 月底逐步取消的政府就業補貼計劃可能會導致失業率上升，從而緩解通膨上升的壓力。