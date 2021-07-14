台單日新增確診創三級警戒最低 疫苗涵蓋率破17%

國內今 (14) 日新增 17 例本土 COVID-19 確定病例及 6 例死亡個案，為發布疫情三級警戒以來最少，但增加 10 例境外移入，與國際 Delta 變種病毒疫情升溫有關；至於我國疫苗施打狀況，昨天多達 24.2 萬人次接種，創新高，全台累計逾 408 萬人接種，涵蓋率突破 17%。

台灣今天新增的 17 例本土個案，以台北市 10 例為最多，其次為桃園市 3 例、新北市及台中市各 2 例。不過，新增 10 例境外移入個案，其中 6 例來自緬甸，為同一班機乘客，另 4 人則自英國、日本、印尼及茅利塔尼亞入境。

指揮官陳時中表示，今天新增的本土病例為三級警戒以來最低，且大多為匡列的居家隔離者，值得注意的是，現階段入境旅客雖然不多，但境外移入個案攀升，今天新增的 10 例，研判可能與印度 Delta 變異株導致疫情上升有關，指揮中心會密切注意疫情趨勢。

至於國內疫苗施打狀況，根據 CDC 統計，昨 (13) 日 COVID-19 疫苗接種 24 萬 2353 人次，創新高，截至目前為止，累計接種 408 萬 4061 人次，其中，AstraZeneca 接種 201 萬 2489 人次，Moderna 接種 207 萬 1572 人次，疫苗接種人口涵蓋率 17.02%，劑次人口比 17.39%。

對於外界質疑指揮中心採用「劑次人口比」，陳時中回應，包括美國 CDC、紐約時報、日本讀賣新聞等，都使用此種計算方式，即是把第一、第二劑的接種人次加總後，除以全國人口數，台灣兩種數據都會呈現，日前總統蔡英文喊出 7 月底接種率達 20-25%，意指劑次人口比。