北市府擴大減收市有不動產5-7月租金 近2萬戶受惠

考量疫情三級警戒延長至 7 月 26 日，民生相關產業持續受衝擊，台北市長柯文哲今 (14) 日拍板，擴大 5 至 7 月「減租、延租、延稅、優息」四項紓困措施，其中，承租市有不動產，營業減租調高至 75%，住宅則為 30%，近 2 萬戶可望受惠。市府將視疫情隨時滾動修正。

北市府表示，自 5 月 15 日至 7 月 26 日長達 73 天的三級防疫警戒，造成的影響直接反映在大眾運輸運量，台北捷運及聯營公車 1 月至 4 月平均運量分別為 194 萬人次及 116 萬人次，6 月驟降至 43.7 萬及 28.9 萬人次，降幅高達 77% 及 75%。

為協助民眾度過疫情難關，北市府擴大 5 月 28 日已推出的 5 月至 7 月短期紓困措施規模，首先是減租方面，承租市有不動產作營業用減租比例由 50% 調高至 75%，承租市有不動產作住宅使用全面減租 30%，將有近 2 萬戶受惠。

第二為延租，承租市有不動產作營業用或住宅使用之承租人，若去年已核准延後繳納租金且尚未繳納者，可申請再延後繳納 6 個月，但不得超過租賃契約期間。配合市府公告停止營業的促參 OT 及 ROT 案件可申請延長契約期間。

第三，延稅方面，申請期間延長至明年 6 月，同時增加納稅義務人亦可申請印花稅延稅；已核准延稅或延租尚未繳納者，可再申請延分期。

第四，優息的部分，北市動產質借處針對因疫情受中央各部會紓困補助之質借民眾，可於今年底前檢具相關證明文件，洽原質借分處申請減收 5 至 7 月質借利息，並由減收 50% 利息調高至 75%。