不認同鮑爾暫時性通膨看法 貝萊德CEO：通膨將上看4%

有別於聯準會 (Fed) 預期通膨僅是暫時性的看法，貝萊德 (BlackRock) 執行長芬克 (Laurence Fink) 周三 (14 日) 表示，現階段通膨將會持續走高、上看 4%，聯準會將不得不對更高的通膨做出反應。

芬克表示，雖然通膨不會重回 1970 年代的高點，但至少將超過 2%，可能接近 3.5% 至 4% ，這意味著聯準會將不得不改變政策。貝萊德是全球最大資產管理公司，芬克被視為最有影響力的投資者之一。

隨著 6 月物價指數進一步上揚，市場傳出雜音，擔憂一旦經濟走出疫情陰霾，高通膨狀況會持續下去。聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 先前一再表示，通膨是暫時性現象，預期未來供應鏈將恢復正常。

鮑爾周三在眾議院金融服務委員會 (Financial Services Committee) 的證詞中提到，改變貨幣政策還有很長一段路要走，就業市場仍遠低於去年疫情大流行爆發前的水準。

鮑爾表示目前通膨已明顯提升，可能在未來幾個月維持高檔，然後才會趨緩，並再度重申高通膨是暫時的，主要受到基期效應的影響，隨著供應鏈情況恢復正常，通膨也將降溫。

芬克說，未來幾年內將更關注就業、更專注於重塑製造業，以及供應鏈出貨狀況，這些將使通膨進一步走高。

市場擔心經濟過熱可能迫使聯準會提前縮減超寬鬆的貨幣政策，但芬克認為，聯準會就算將基準利率調升 50 或 100 個基點也不會劇烈影響股市。

芬克表示：「這實際上和聯準會最終如何調整政策有關，而不是他們現在是否意識到通膨可能略高於目標。」