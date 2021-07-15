〈美股熱門股〉鄉民熱情漸退AMC重摔15% Peloton前景看淡跌逾5%

鄉民熱情漸退 AMC 暴跌 15.04%

隨著鄉民熱情漸退，迷因股 AMC(AMC-US) 周三（14 日）暴跌 15.04% 至每股 33.43 美元，股價從 6 月初的 72.62 美元腰斬，這一跌幅使本月迄今的跌幅達到 41%。

雖然此次回檔並沒有對今年強勁的反彈造成重大影響，但這可能是投資人失去耐心急著脫手的跡象，原因包括 AMC 債務問題仍無起色。此外，該公司最近出售股票也在一定程度上稀釋現有股東的股權。

巴萊克全球股票衍生商品與美股投資策略主管 Maneesh Deshpande 表示，這些迷因股下跌速度很快，雖然目前這些股票仍處在歷史高位，但未來也可能跌得深。

Peloton 前景看淡 下挫 5.42%

運動健身器材商派樂騰（Peloton）(PTON-US) 遭券商 Wedbush 下修股票評等，周三（14 日）股價下挫 5.42% 至每股 113.36 美元。

Wedbush 分析師 James Hardiman 放棄長期看漲立場，股票評等從「優於大盤」下修為「中性」，稱該公司能否在後疫情時代進爭激烈的環境存充滿不確定性，並將目標價調降至 115 美元。

Hardiman 說，6 月用戶黏著度較去年同期大幅下降，在季節與經濟重啟等不利因素影響下並不意外，但對自 IPO 以來一直逆勢而上的公司來說，這似乎是一個轉捩點。

Oatly 遭爆料作假帳、假環保 下跌 2.79%

植物奶公司 Oatly(OTLY-US) 遭做空機構 Spruce Point Capital Management 指控會計帳務不實誤導消費者，並且還有假環保（greenwashing）之嫌，消息影響周三股價下跌 2.79% 至每股 20.54 美元。

根據 Spruce Point 的報告，Oatly 在招股說明書與 6 月的投資者說明會中，忽略且篡改關鍵事實企圖誤導投資人，報告也認為該公司將永遠無法獲利。

此外 Spruce Point 也揭露 Oatly 刻意隱瞞消耗水資源大於一般乳製品的事實，以及為擴張市場而從各地收購燕麥，大幅增加碳足跡，完全不符該公司標榜的綠色形象。

Oatly 否認所有指控，並透過聲明表示，這些都是做空機構為牟取利益而放出讓股票下跌的假消息，也提出文件證明該公司帳務的正確性與營運的環保性。