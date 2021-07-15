政院：近200萬劑AZ、莫德納疫苗 下午運抵台灣

行政院今 (15) 日舉行院會，發言人羅秉成轉述行政院長蘇貞昌裁示，現階段仍有三大防疫面向，分別為加嚴邊境及社區防疫、提升疫苗接種率及緊盯微解封，蘇揆指出，今天下午將有日本捐贈、我國採購的 AZ 疫苗及我國自購的莫德納疫苗運抵台灣，三批總計將近 200 萬劑。

蘇揆表示，在加嚴邊境及社區防堵方面，從近期境外移入個案發現，有數起 Delta 變種病毒感染事件，因此，入境三篩一定要嚴格落實，在隔離期間抓出來 (確診)，才能減輕對社區的防疫負擔。

其次，政府將全力提升疫苗接種率，日本政府捐贈的近 100 萬劑 AZ 疫苗、我國自行採購的 55 萬劑 AZ 疫苗、35 萬劑莫德納疫苗，今天下午將兵分三路運抵台灣，加上原有的 700 萬劑疫苗，我國總計獲得近 900 萬劑。

此外，本周在官民合作下，台積電、鴻海永齡基金會克服種種困難，成功完成捐贈 1000 萬劑 BNT 疫苗簽約，且符合原廠製造、原廠標籤、直送台灣的三個原則。政府也正尋求同樣模式協助慈濟專案擬捐贈 500 萬劑 BNT 疫苗的簽約事宜，預計年底前，我國將取得共 1500 萬劑 BNT 疫苗。

至於政委唐鳳規劃的預約平台，截至 14 日晚間，全國 18 歲以上意願登記完成總人數達 689 萬 5127 人，蘇揆指出，疫苗穩定到貨，預約系統運作順暢，明天起，各地就會開始施打第 9、10 類對象，預約人數超過 90 萬人。

截至 14 日，全國疫苗接種率已達 18%，接下來，各地方政府將全力衝刺擴大施打，希望把疫苗配送做到最好，一起讓施打更有效率，朝著 7 月底前，接種率能達到 25% 的目標邁進，持續提升國人群體免疫力。

最後，為了民生經濟考量，指揮中心鬆綁三級警戒管制，本周是微解封的第一個周末，蘇揆請主管機關及縣市政府務必密切緊盯查察，特別是各風景區、室內場所，都要嚴格遵守防疫指引，有做得不好、不到位的地方，就要要求改善。

