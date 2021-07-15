〈焦點股〉高端完成EUA補件強攻漲停 聯亞藥大漲逾20%

日本捐贈及我國自購的 AZ、莫德納疫苗今 (15) 日下午將陸續運達，雖然對國產疫苗廠造成不小壓力，不過，高端疫苗 (6547-TW) 昨 (14) 日已經完成緊急使用授權 (EUA) 補件，帶動股價直奔漲停，聯亞生技旗下聯亞藥 (6562-TE) 同步大漲逾 20%。

高端新冠疫苗二期臨床試驗 6/10 順利解盲，並於 6/15 將 EUA 申請資料送交至衛福部食藥署進行審查，但食藥署該月底通知業者，須補齊所有資料後才能繼續審，高端已在昨天補齊缺少的文件。

受到國外疫苗陸續來台的影響，以及外界質疑聲浪不斷，高端近月股價委靡不振，甚至面臨 200 元關卡保衛戰，在 EUA 補件完成的消息帶動下，高端今天股價亮燈漲停，達 241 元。

此外，與高端簽訂疫苗代工充填合約的東洋，股價也上漲近 3%，站上 80 元關卡。而聯亞藥股價同步受到激勵，盤中一度大漲 28%，最高來到 149.5 元，呈現量價齊揚。

國產疫苗廠均積極開發國外市場，高端已向巴拉圭國家衛生監督局申請新冠疫苗第三期人體臨床試驗，將採免疫橋接設計，與 AZ 疫苗進行比對性試驗。聯亞藥 6 月底向食藥署申請 EUA，但能否上市還需要與 AZ 疫苗進行免疫橋接試驗，後續將協助同集團的美國公司 Vaxxinity 執行印度三期臨床試驗。