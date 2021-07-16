分析師：買入台積電的主要風險

《The Motley Fool》科技及消費品專家 Leo Sun 撰文表示，對許多投資者來說，買入台積電股票似乎是一項穩健的投資，但不能忽視一個巨大的風險，即地緣政治。

Leo Sun 提到地緣政治風險將影響未來台積電前景，無論是美中角力還是中台間的緊張局勢。

今年拜登政府提撥 500 億美元補貼美國半導體產業的《CHIPS Act》法案，將扶植英特爾更容易趕上台積電和三星。

去年川普政府迫使台積電停止為華為製造晶片，美中緊張局勢也可能迫使中國晶片製造商更加依賴中國最大的代工代工廠中芯國際，中國企業也馬不停蹄地挖角台積電工程師。

美中角力之下，中國監管單位可能將箭頭瞄準台積電的中國工廠，中國與台灣政府間的戰略舉措，也可能會影響台積電的長期增長。

台積電週四發布法說會，台積電第二季營收 132.9 億美元，季增 2.9%，年增 28%，每股純益 5.18 元，低於市場預期。上半年營收 262.08 億美元，年增 18.2%，毛利率 51.2%，年減 1.2 個百分點，營益率 40.3%，年減 1.5 個百分點。

董事長劉德音在法說會上談及地緣政治影響，他表示，這對各家企業都是挑戰，但美國現任政府政策可預期性相對較高。

排除地緣政治風險，Leo Sun 不諱言台積電仍有多項買入的理由。台積電為全球晶圓代工龍頭，目前正量產 5 奈米和 7 奈米晶片，製程之戰領先三星和英特爾。此外，台積電多元化的業務，生產的晶片廣泛地涵蓋電腦、通訊、消費性電子產品等應用領域。

Leo Sun 預測，台積電不斷擴大的資本支出，將為其先進製程的競賽中維持競爭優勢。

受到匯率不利影響，台積電第二季獲利不如預期，台積電 ADR (TSM-US) 週四開盤震盪走跌，截稿前下滑 5.67%，暫報每股 117.35 美元。