大摩喊加碼：蘋果財報將優於華爾街預期 趁9月新機上市前快追

蘋果預計 7 月 27 日美股盤後公布 6 月止的季度財報，摩根士丹利分析師 Katy Huberty 表示，蘋果財報應可高於華爾街預期。

Huberty 週四研究報告重申蘋果股票的「加碼」評級，目標價自 162 美元小升至 166 美元，且預期 6 月一季的業績與管理層對 9 月止的財測都將超出預期。

蘋果 (AAPL-US) 週四小跌 0.45% 至 148.48 美元，自早盤 150 美元的價位回落，但收盤仍站在 52 週新高點上。

Huberty 表示，自 6 月初以來，蘋果股價已上漲超過 20%，原因有三：

首先，市場一直「湧向優質大型科技股」，蘋果、亞馬遜 (AMZNUS)、谷歌母公司, Alphabet (GOOG-US)、微軟 (MSFT-US) 和臉書 (FB-US) 在同樣期間內，表現均優於 S&P 500 指數。

其次，她指出 6 月份 App Store 加速增長，「支持長期服務成長的觀點。」

最後，Huberty 表示，蘋果供應鏈的數據表明 iPhone 生產強勁成長。她將 2022 財年 9 月的 iPhone 出貨量自 2.31 億支上修至 2.385 億支。

Huberty 表示，儘管最近蘋果股價節節攀升，但她還是會在 9 月 iPhone 13 推出前買進蘋果股票。「因為我們看到成熟的更換週期、5G 採用量上升、零售商店客流量改善、電池壽命更久，以及更好的相機品質。」

針對 6 月一季，Huberty 預計蘋果營收 747 億美元、EPS 1.02 美元。華爾街共識預期為營收 729 億美元、EPS 1 美元。