葉倫：通膨會先猛升好幾個月再降溫 擔心房價飆漲衝擊

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周四 (15 日) 警告，物價可能還會快速上漲幾個月，但隨著時間推進，最近驚人的升溫會趨緩。她也提到美國房價飆漲，擔心想要購屋的低收入家庭會受到衝擊。

葉倫接受 CNBC 訪問時表示：「我們將看到通膨再快速攀升幾個月。我不會說這只是一個月現象，但我認為中期而言，通膨會回到正常水準。當然，我們必須密切關注局勢。」

種種數據顯示通膨壓力可能拖累美國經濟復甦腳步，房價飆漲更加劇了泡沫疑慮。美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 跳漲 5.4%，寫將近 13 年來最大漲幅。不計波動較大食品和能源的核心 CPI 漲 4.5%，是將近 30 年來最快升速。

此外，6 月的生產者價格指數 (PPI) 也躍漲 7.3%，是 2010 年有歷史以來最大增幅。標普凱斯席勒房價指數顯示，美國大城市房價 4 月飆漲 14.6%。

憂心房價衝擊低收入家庭

不過葉倫表示，美國並未出現 2008 年金融海嘯之前同樣的危險，兩次情況現象大不相同，但她擔憂民眾的購屋負擔能力，首購族或所得較低的家庭可能被排除在房市之外。

葉倫表示，一些通膨指標顯示，中期通膨壓力受到抑制。她說，這些通膨預期就是牽動定價行為的力量，因此財金官員密切關注這些指標，而指標顯示通膨是會降溫的。

她特別提到公債殖利率，認為市場藉此傳達通膨依然在控制範圍的訊息。

即使面臨通膨升溫的疑慮，美國 10 年期公債殖利率最近仍低，日前一度降至不到 1.3%，從今年 3 月的 1.75% 高點大幅下滑。5 年期與 10 年期公債殖利率差，也從 5 月的 13 年高點下滑。

高度讚揚鮑爾表現

葉倫周四受訪正逢聯準會 (Fed) 主席鮑爾參加國會聽證。鮑爾周四坦言，Fed 對於最近通膨增速感到不安，但大多和疫情造成的特殊因素有關，認為通膨壓力將會減弱，情況會回歸正常。

葉倫在受訪時高度讚揚鮑爾的表現。她說，在鮑爾帶領下，Fed 最近幾個月的表現相當好，去年疫情爆發後也幫助美國妥善因應疫情。

鮑爾和葉倫是現任和前任 Fed 主席。圖皆來自 AFP

鮑爾任期在 2022 年 2 月屆滿，被問到是否支持鮑爾連任，葉倫表示這是需要與總統討論的問題，若是問她個人的意見，她給予鮑爾高度讚揚，認為 Fed 在鮑爾帶領下最近幾個月表現非常好，去年疫情爆發後也引領美國妥善因應疫情造成的衝擊。