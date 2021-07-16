與貝佐斯一起上太空 18歲少年、82歲婦人創史上最年輕和年長紀錄

亞馬遜創辦人貝佐斯的太空事業「藍色起源」將在 20 日展開第一趟載人飛行任務，最後一名乘客資格) 確定由一名 18 歲少年取得，同行另一名乘客為曾經接受太空人培訓的 82 歲婦人，使這趟載人任務同時刷新飛上太空最年輕和最年長的紀錄。

這位幸運兒是剛要上大學的荷蘭青少年戴蒙 (Oliver Daemen)，他原本標到下一趟太空飛行任務的座位，但因原本以 2800 萬美元標到首航座位的乘客個人行程撞期，讓戴蒙得以遞補上。

藍源未透露戴蒙的得標金額，僅表示他是公司的第一位付費乘客。

這趟太空行乘客目前包括貝佐斯和弟弟，1960 年代參加美國太空總署 (NASA) 培訓、但最終因為性別無法參與「水星計畫」的 82 歲婦人 Wally Funk，以及一名身分未公開的慈善拍賣贏家。他們將在西德州搭乘 New Sheperd 火箭上太空，為時 10 分鐘。

根據藍源，戴蒙去年從高中畢業後，花費一年的時間取得私人飛行員執照，他將在今年 9 月進入荷蘭烏特勒支大學。他的父親 Joes Daemon 是荷蘭私募公司 Somerset 資本夥伴公司的創辦人兼執行長，兩人都已經在美國替飛行任務作準備。

如果 20 日任務順利，貝佐斯將成為維珍銀河 (SPCE-US) 創辦人布蘭森 (Richard Branson) 之後，搭乘自家火箭上太空的第二人，儘管比布蘭森遲了九天。

另一位鍾情太空事業的富豪特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克，據說已經支付 1 萬美元訂金，購買維珍銀河太空旅行的船票，但搭乘日期尚未確定。布蘭森先前透露，未來也可能搭乘馬斯克的太空船進行太空旅行。