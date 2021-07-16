鮑爾連任阻力？美議員質疑銀行監管不夠力 葉倫滿意Fed表現

美國兩名重量級參議員周四 (15 日) 在國會聽證會中，強烈批評聯準會 (Fed) 主席鮑爾監管銀行不力，讓明年 2 月任期屆滿的鮑爾面臨連任阻力，財政部長葉倫則表示，Fed 在鮑爾帶領下表現很好。

參議院銀行委員會主席、俄亥俄州民主黨參議員 Sherrod Brown 說：「鮑爾主席，在您任期內，Fed 取消重要的防禦，讓大銀行輕鬆提高股價、增強對美國經濟已然龐大的權力。」

麻州參議員華倫 (Elizabeth Warren) 呼應 Brown 的疑慮，她說：「過去四年來，我看到華爾街銀行的管制一項又一項被削弱。」

民主黨議員批評 Fed 主席的監管表現，通常不為眾人關注，但由於鮑爾第一任任期將在明年 2 月屆滿，總統拜登將需決定是否提名鮑爾帶領 Fed 另一個四年，讓此刻的批評顯得敏感。

Fed 觀察家說，拜登將在秋季之前決定是否提名鮑爾連任，以給參院評估的時間。

《美國展望》(The American Prospect) 主編 Robert Kuttner 表示，拜登可能任命新的 Fed 主席人選。他是最早報導拜登考慮提名葉倫擔任財長的人之一。

葉倫是前任 Fed 主席，針對是否支持鮑爾連任，她周四接受 CNBC 訪問時說，這是需要與總統討論的問題，她個人給予鮑爾高度讚揚，認為 Fed 在鮑爾的帶領下，最近幾個月表現非常好，去年疫情爆發後也是靠 Fed 支撐美國因應疫情衝擊。

Raymond James 華府政策分析師 Ed Mills 則指出，除了鮑爾，拜登可能在明年之前決定聯準會四名新理事人選，這將占 Fed 七人理事會的多數。