歐元區6月通膨放緩 CPI較去年同期升1.9%

根據歐盟統計局在週五 (16 日) 公布的最新數據顯示，歐元區通膨在經歷了今年前幾個月的穩步上升後，於 6 月份有所放緩。

數據顯示，歐元區 6 月消費者物價指數 (CPI) 年增 1.9%，略低於 5 月份 2.0% 的高點。與上月相比則維持上升 0.3%，連續第七個月上升。

扣除能源及食品煙酒的歐元區 6 月核心 CPI 終值則略降溫至 0.9%，符合市場預期，與上個月相比則上升 0.3%。

從各類別來看，在 6 月份，食品及煙酒價格終值年增 0.5%，月減 0.2%。服務價格終值年增 0.7%，月增 0.4%。能源價格終值年增 12.6%，月增 1.3%。

有經濟學家預期，今年晚些時候通膨可能會更高，達到接近 2.5%，主因在於該地區經濟正從疫情中復甦，以及近期大宗商品價格的上漲。

儘管歐元區通膨率預料到年底將大幅超過央行目標，但歐洲中央銀行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 和 ECB 官員多次表示，中期而言，通膨將降溫並落到目標值以下。

隨著美國經濟重啟、物價快速反彈，聯準會官員上周宣布已開始討論縮減購債計畫。不過，拉加德周一在歐洲議會上拒絕將兩個經濟體進行比較，稱美國的復甦進展遠遠比歐元區還快。

然而，拉加德承認，美國通膨上升會產生一些「外溢效應」，包括進口價格上漲、出口強勁，甚至可能是改變歐元區民眾對通膨的預期，但預計對歐元區通膨 (調和消費者物價指數， HICP) 的影響是溫和的。