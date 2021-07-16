〈陸港盤後〉港交所助攻拉港股 恒指力守28000點關卡

受到美國科技類股回檔的影響，周五 (16 日)A 股三大指數開低震盪，盤中市場傳出中國六大部門進駐滴滴出行，進行網路安全審查，受到利空消息影響，鋰電池、科技類股帶頭下挫。

高風險的創業板指賣壓沈重，尾盤時段急跌，重挫約 3%。同時滬深兩市成交量能保持高檔，今日成交金額達人民幣 1.18 兆人民幣，較前一個交易日略為上升，A 股已連續 12 個交易日成交額破兆。

港股方面，美股與 A 股齊跌，恒指開低後在平盤附近震盪，午盤休市前，受到市場傳出中國有機會放寬陸企赴港 IPO 網路安全審查制度，帶動港交所 (388-HK) 一度跳漲逾 5%，拉抬恒指由黑翻紅。

不過午盤後，A 股下滑收黑，科技類股表現疲弱，加上恒指 28000 點獲利了結的壓力，導致恒指終場漲幅縮減，收在略高於平盤之上的位置。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指下跌 0.71%，報 3539.3 點；科創 50 指數下挫 2.27%，報 1525.23 點；深證成指下滑 1.3%，報 14972.21 點；創業板指重挫 2.96%，報 3432.65 點。

本周上證綜指上漲 0.43%，科創 50 指數大跌 3.69%，深證成指上漲 0.86%，創業板指上揚 0.68%。

恒生指數幾乎收在平盤，報 28004.68 點、恒生科技指數下跌 0.61%，報 7614.35 點。

北向資金進出方面，周五北向資金賣超人民幣 41.45 億元，其中滬股通賣超人民幣 33.98 億元，深股通賣超人民幣 7.47 億元。

法人觀點

國盛證券認為，近期中國人行下調金融機構存款準備金率 0.5 個百分點，加上聯準會主席鮑威爾表示在相當長的一段時間內貨幣政策將保持寬鬆，此舉有利於穩定股市信心。在中國內外經濟政策緊縮前，發生大的系統性風險可能性較低。整體看，基本面復甦及流動性平穩的趨勢不變，下半年 A 股仍存在結構性的機會。

