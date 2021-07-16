〈美股盤前要聞〉美股期貨小升 莫德納盤前漲逾8%

美國今日將公布 6 月零售銷售、7 月密大消費者信心指數。Moderna 將納入標普 500 指數，盤前股價上漲 8.28%。美股期貨週五 (16 日) 小漲，道瓊期貨漲 0.11%，標普 500 期貨漲 0.16%，那斯達克 100 期貨漲 0.18%。

1. 鮑爾聽證第二日：Fed 焦慮高通膨 處於未知領域

週四 (15 日) 聯準會主席鮑爾出席參議院銀行委員會作證，他坦承對近期的通膨高於 Fed 預期而感到焦慮，但仍預期大部分的通膨壓力將會緩解。

鮑爾週四在參議院銀行委員會報告時提到，近期經濟重啟的系統衝擊，將通膨推高至 2% 以上，Fed 對此感到焦慮。

然而，他重申，商品和服務價格飆漲是因為供應鏈瓶頸和壓抑的消費者需求所推動，因此從某種程度上說，這是暫時性通膨，對它做出反應是不合適的，隨著時間越來越長，Fed 將不得不重新評估風險。

2. 英特爾有意收購 GlobalFoundries

華爾街日報 (WSJ) 獨家報導，英特爾 (INTC-US) 正在尋求機會收購全球晶圓四哥格芯 (GlobalFoundries，格羅方德)，價碼約 300 億美元，若成交將大大提振英特爾晶圓代工業務，並將是英特爾歷來最大手筆併購。

知情人士透露，此交易對格芯估值約 300 億美元，但不確定是否成交，格芯仍可能繼續進行規劃中的首次公開發行 (IPO)。對此格芯發言人表示，尚未與英特爾進行相關討論，意味著英特爾可能還在內部討論階段。

英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger)3 月表示將重返晶圓代工，在目前由台積電占上風的市場重振雄風，並宣布將投入逾 200 億美元，擴大美國的晶圓生產設備，也會在海內外推動更多投資。

3. 美鋁受惠鋁價大漲 Q2 獲利創新高

美國鋁業（Alcoa）周四（15 日）盤後公布公布 2021 會計年度第二季財報，受惠鋁價飆升推動營收成長，獲利也創歷史新高，優於華爾街分析師預估，這家鋁業巨擘並看好經濟重啟商機，上修今年出貨預期。

美鋁第二季獲利報 3.09 億美元，合每股賺 1.63 美元，而去年同期虧損 1.97 億美元或每股虧 1.06 美元。不包含一次性項目，第二季獲利為 2.81 億美元，合每股賺 1.49 美元，優於湯森路透（Thomson Reuters）調查的 9 位分析師平均預估的 1.34 美元。

第二季息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）為 6.18 億美元，優於彭博分析師平均預估的 5.998 億美元。

4. Moderna 將納入標普 500 指數

標普道瓊指數公司周四 (15 日) 盤後宣布，生技公司 Moderna (MRNA-US) 將於本月 21 日納入標普 500 指數，取代目前的 Alexion 製藥 (ALXN-US) ，讓成功研發新冠肺炎一舉成名的 Moderna 盤後股價大漲逾 7%。週五盤前股價上漲 8.28%。

Moderna 周四收盤上漲 5.28%，盤後大漲 7.19% 至每股 278.35 美元，目前市值約 1000 億美元。Moderna 今年來大 149%，而標普 500 指數今年僅上漲 16%。

標普道瓊指數公司透過聲明表示，Moderna 將於 7 月 21 日開盤前取代 Alexion 製藥，成為追蹤標普 500 指數的眾多基金與退休基金的新標的。

5. 馬斯克：Cybertruck 計畫很可能會失敗

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克周四 (15 日) 在推特上表示，即將推出的 Cybertruck 很有機會以失敗告終，但他不在意潛在失敗風險，仍計劃維持該車款 2019 年 7 月時首次亮相時的外觀設計。

馬斯克表示：「坦率說 Cybertruck 一直存在失敗的可能性，因為該車款與眾不同，但我並不在乎，而且我非常喜歡它的設計。」

Cybertruck 2019 年發布因車款前衛的設計而引起轟動，儘管推出後市場議論紛紛，且正式交車的時程不確定，但特斯拉仍獲得大量訂單。馬斯克去年 9 月電池日曾透露，目前粗估訂單已達到 60 萬輛。