〈美股盤後〉APEC聚焦疫苗經濟 美對香港發布商業警示 三大指數週線苦吞黑

週五 (16 日) APEC 非正式領袖閉門會議召開，美國對香港發出商業警示，Delta 變種病毒肆虐，通膨擔憂加劇，多項利空消息催動下，華爾街恐懼指數 VIX 漲逾 8%，能源、金融和晶片股持續血染，莫德納刷新高，四大指數淪陷，道瓊收跌逾 300 點。

三大指數週線全數吞黑，標普本週下跌約 1%，道瓊週跌 0.5%，那指週跌 1.9%，結束連續三週漲勢。

政經消息方面，「APEC 非正式領袖閉門會議」週五以視訊方式舉行，美國總統拜登、俄羅斯總統普丁和中國領導人習近平皆同框出席，台積電創辦人張忠謀則代表台灣總統蔡英文與會。

紐西蘭總理阿爾登主持該會議後表示，各國應加速疫苗的製造、分享和接種普及率，包括降低疫苗跨境流通的關稅，與會國亦予以響應。

張忠謀呼籲各國就公平、迅速取得疫苗做出更多努力，他還在會後記者會上拋球警告，各國晶片自給自足的趨勢將使製造成本提高，技術進步放緩，自由貿易的方式才是最佳解方。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.89 億例，死亡數突破 407 萬例，美國累計確診超過 3399 萬例，累計死亡數超過 60.8 萬。印度累計確診超過 3102 萬例，巴西累計確診 1926 萬例。

週五 (16 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 299.17 點，或 0.86%，收 34,687.85 點。

標普 500 指數下跌 32.87 點，或 0.75%，收 4,327.16 點。

那斯達克指數下跌 115.9 點，或 0.80%，收 14,427.2 點。

費城半導體指數下跌 72.3 點，或 2.25%，收 3,145.4 點。

標普 11 大板塊有 4 大板塊收紅，公用事業、醫療保健和必需消費品領漲，能源、材料和金融領跌。(圖片：finviz)

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