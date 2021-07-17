〈熱門股〉轉盈題材激勵 漢磊衝破百元寫歷史新高價

漢磊 (3707-TW) 接單暢旺、產能滿載，法人看好第二季營運可望轉盈，今年全年也將獲利、中止連 2 年虧損，本周股價走強，拉出 4 根紅 K，躍升百元俱樂部，周五 (16 日) 終場收 111 元，改寫歷史新高價，股價單周大漲 31.6%。

漢磊受惠二極體及 MOSFET 等分離式元件需求大增，加上車用功率半導體接單暢旺，產能維持滿載，今年第一季每股虧損 0.06 元，虧損大幅收斂，法人看好第二季、今年營運可望同步轉盈。

在車用、綠能與節能產品需求增加下，帶動化合物半導體元件需求加溫，而漢磊旗下嘉晶為目前國內唯一一家量產 GaN 磊晶與 SiC 磊晶的供應商，而漢磊科今年也將全力擴大佈局 GaN 與 SiC 相關產品營運規模，佈局半導體節能與車用市場商機。

漢磊 4 吋 SiC 產線已批量生產，為滿足客戶需求，6 吋 SiC 產線也已建置完成，為首家擴增 SiC 產能的晶圓代工廠，相關車用電子元件開發及品質系統認證也相當順利。

漢磊 6 月營收 6.04 億元，月增 5.9%，年增 26.6%，創新高；上半年累計營收 33.66 億元，年增 18%，寫歷年同期新高。

