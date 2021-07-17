〈Fii上市三周年〉董座：過去三年確立商業模式 未來五年推燈塔領航者計劃

鴻海 (2317-TW) 子公司工業富聯 (Fii) 今 (17) 日舉辦上市三周年暨高峰論壇首場活動，工業富聯董事長李軍旗表示，過去是變革的三年，也訂下新商業模式，將在未來五年將推動「燈塔領航者計劃 」，擴大客戶群及市場。

李軍旗表示，過去三年經過不斷的探索和實踐，已經總結出了針對不同類型企業和客戶，提供不同類型數位轉型服務的商業模式，針對大型企業提供智慧工廠整體解決方案、針對中小企業提供專業雲服務、針對地方政府提供打造產業新生態的服務模式。

工業富聯會中也宣佈最新推出的「燈塔領航者計劃 」，目標在未來五年內，協助 10 家行業領導企業建設為世界級燈塔工廠轉型標竿；100 家領導企業實現完整數位轉型；1000 家製造企業導入數位化技術應用；並通過平台為 5 萬家中小企業提供產業與技術服務。

李軍旗進一步指出，數位轉型加速了數位經濟的发展，數位經濟最重要的生產要素是數據。過去幾年，工業富聯圍繞數據產生、數據傳輸、數據存儲及數據應用建立起了完整的數據產業鏈。

李軍旗強調，工業富聯目前在全球 11 個國家及地區建有研发及生產基地，長期合作的客戶都是國際知名大企業，因此多年國際化佈局的優勢在應對席捲全球的新冠疫情和新的世界格局中得到充分發揮，保證了供應鏈、產業鏈的暢通。

鴻海副董事長李傑致詞時也指出，未來製造系統要有免疫能力，能夠避免外在因素的干擾，而強韌型的製造系統必需依托在工業互聯網的賦能，這也正是工業富聯成立時的初心，也是雙輪驅動戰略的初心，更是企業使命的雛形。