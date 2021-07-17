虛假評論被抓太多？亞馬遜要求下架Fakespot 蘋果照辦！

蘋果 (AAPL-US) 因應亞馬遜 (AMZN-US) 要求，移除熱門 app「Fakespot」，該 app 用於檢測虛假產品評論，亞馬遜稱該 app 提供誤導性訊息，且有潛在資安風險。

Fakespot 可分析亞馬遜評論列表的可信度，並給予 A 到 F 的等級，然後為購物者提供客戶滿意度高的產品推薦。

Fakespot (圖片: Fakespot 官網)

亞馬遜聲稱，因為他們擔心該 app 更新後，在 app 內顯示亞馬遜網站，並在其上疊加 Fakespot 代碼和內容，會令消費者感到困惑，因此舉報 Fakespot 給蘋果公司進行調查。亞馬遜稱，它不允許 app 這樣做，「該 app 向客戶提供有關我們賣家及其產品的誤導性訊息，損害我們賣家的業務，並造成潛在的資安風險。」

蘋果經過審核，已於週五下午將該款 app 自 App Store 下架。

亞馬遜在內的電商，常遭人詬病其買家評論不實或具誤導性，亞馬遜近期也加強檢測和剔除虛假評論。亞馬遜第三方市場由數百萬賣家組成，已增長到占公司總銷售額的一半以上，但也充斥著盜版假貨、虛假評論和不安全產品。美國和國外的監管機構已採取措施遏制包含亞馬遜網站在內的電商平台虛假評論。

隨著虛假評論盛行，協助消費者洞悉虛假評論的第三方 app 和網站也如雨後春筍般湧現，例如 Fakespot、ReviewMeta 和 ReconBob。

目前尚不清楚蘋果下架 Fakespot 的理由，且蘋果也沒有立即回應置評請求。

但亞馬遜指出，Fakespot 可能違反了蘋果 App Store 指南的 2 個規定，一項是 app 必須確保它們被允許使用、訪問第三方服務並藉訪問營利，或者顯示來自第三方服務的內容。另一項規定是，app 不應包含虛假訊息和功能。

亞馬遜還聲稱 Fakespot 的編碼技術使該 app 可收集和追蹤客戶資訊。亞馬遜去年 1 月也對 PayPal (PYPL-US) 旗下的瀏覽器擴展程序「Honey」提出了類似的指控。「Honey」可讓用戶在網購時找到優惠券，亞馬遜警告用戶此舉可能存在「資安風險」。

Fakespot 執行長怒斥一言堂

Fakespot 創始人兼執行長 Saoud Khalifah 受訪時駁斥亞馬遜對自家 app 有資安風險的指控，他稱「Fakespot 確實收集了一些用戶數據，但並沒有出售給第三方。」

Khalifah 補充，許多 app 使用相同的編碼技術 (wrapping)，以包含網站瀏覽器視圖，例如優惠券提供商。他也提到，許多 app 和網站也收集並追蹤用戶資訊，就連亞馬遜自己也是。

「我們不會竊取用戶的信息，我們從來沒有這樣做過，他們根本沒有證據，蘋果這項舉措是在沒有證據下進行的。」

Khalifah 表示，Fakespot5 月底發布 app 的更新版，而亞馬遜 6 月中旬便向蘋果舉報。

Khalifah 不滿地說，蘋果沒有給予 Fakespot 適當預警與改正機會就逕自下架。 「想像一下，蘋果就像是突然對租戶說，把你的東西搬走，你得立刻搬離開這。這就是我現在的感受。」