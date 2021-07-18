間質幹細胞搭上新冠開發列車 訊聯出貨量看增

新冠肺炎爆發後，全球針對 mRNA 疫苗、新型檢測等生物醫學技術急速翻新，細胞治療也在疫情間提前加速開發，尤其間質幹細胞 (MSC) 治療進展最快，訊聯 (1784-TW) 為亞洲首個建立臍帶間質幹細胞庫業者，並已供應國際近 30 個臨床試驗，看好間質幹細胞研發速度加快後，供應量有望同步放大。

全球共有 77 個國家利用間質幹細胞執行治療 COVID-19 臨床研究，臨床試驗數量已攀升到 348 項，其中亞洲地區近 3 個月來，疫情逆轉直下，面對居高不下的致死率，間質幹細胞也成為治療方案之一，包括泰國、台灣等啟動間質幹細胞恩慈療法、印尼更正在審查該治療方案的緊急使用授權 (EUA)。

訊聯布局間質幹細胞已近 20 年，也是亞洲第一個成立臍帶間質幹細胞庫，提供海外近 30 個臨床試驗間質幹細胞，適應症包括新冠肺炎、急性呼吸窘迫症候群 (ARDS)、肺部纖維化 (Lung Fibrosis)、早產兒肺支氣管發育不全 (BPD) 等。

訊聯除具備臍帶間質幹細胞庫外，旗下也有四項細胞治療已進入臨床試驗，包括急性呼吸窘迫症 (ARDS)、肺部纖維化，腦性麻痺及傷口癒合，其中，傷口癒合臨床與三軍總醫院合作，已有兩名病患利用自體脂肪幹細胞順利將傷口逐步癒合，急性呼吸窘迫症產量則可到百萬劑。

訊聯認為，從新冠疫苗開發進程可以發現，歐美大國掌握較多的醫療資源，疫苗的開發速度與能力較其他國家快，形成大者恆大的局面，雖然台灣上半場防疫有成，但下半場搶疫苗卻一度受阻，因此需要其他醫療項目來支撐。

訊聯表示，亞洲地區僅日本較積極推廣細胞治療，台灣雖然法規政策推展時成較晚、但卻最完整，加上費用較低、具國際競爭力，腳步有望超越日本成亞洲第一，同時跟上歐美大廠。