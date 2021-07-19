〈陸港盤後〉恒大傳利空 地產股崩 上證收黑守穩3500點

周一 (19 日)A 股三大指數開盤走勢分歧，上證受到金融、地產類股下滑的拖累走勢較為疲弱，至於深證及創業板指則在鋰電池族群拉抬之下表現較佳。

恒大地產傳出銀行存款及其它資產遭查封、扣押，利空消息崩跌拖累其它地產個股走勢，連帶影響市場情緒。

今日滬深兩市成交金額達人民幣 1.12 兆元，日減 5%，已連續 13 個交易日成交金額破兆。

港股方面，美股下挫，加上中美因香港問題摩擦不斷，美國政府上周五宣布制裁 7 名中聯辦副主任，並警告美企在香港營運存在風險，利空消息打擊港股開低後震盪下滑，恒指一度重挫逾 600 點。

資金退場，導致高風險的科技類股表現最差，成份股中只有兩檔收高。恒科指成份股中，快手 (1024-HK) 崩跌 5.8%、美團 (3690-HK) 重挫 5%、百度 (9888-HK) 大跌 3.8%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指小跌 0.01%，報 3539.12 點；科創 50 指數下滑 0.72%，報 1514.18 點；深證成指小漲 0.14%，報 14992.9 點；創業板指上揚 0.49%，報 3449.53 點。

恒生指數下挫 1.84%，報 27489.78 點、恒生科技指數大跌 2.39%，報 7431.99 點。

北向資金進出方面，周一北向資金買超人民幣 43.75 億元，其中滬股通買超人民幣 11.76 億元，深股通買超人民幣 31.99 億元。

法人觀點

國泰君安認為，近期上證整體在 3500 點～3600 點區間內震盪整理，短線受到國際股市波動擴大影響而走勢偏弱。A 股基本面明顯優於國際市場，下半年中國 CPI 將下滑，而人行降準釋放穩健的貨幣政策訊號，後續無風險利率也有機會走低，此將對 A 股形成支撐。

上證 3500 點是去年箱體整理的頂部，一旦順利突破站穩後技術面支撐力道強，這一區間可望成為下半年震盪的底部位置。上證 3500 點附近依然是逢低佈局時機。

