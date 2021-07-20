〈陸港盤後〉無懼美股崩盤 陸股V型反轉 A股漲多跌少

受到美股重挫的影響，周二 (20 日)A 股三大指數開低，不過深證與創業板指表現相對強勢，開低後立即拉升，而半導體、鋰電池等類股反彈是深圳市場表現亮眼的主因。

變種病毒肆虐，市場擔心全球經濟走向常態的時程將再拉長，今年當道的景氣循環股遭到獲利了結賣壓，原物料、金融等類股領跌上證指數。不過在午盤後賣壓減輕，上證急拉至平盤附近，3500 點力守不失。

但受到經濟前景不明的衝擊，拖累股市交易氣氛，今日滬深兩市成交金額達人民幣 9667 億元，日減 14%，創本月新低，結束連續 13 個交易日成交金額破兆的佳績。

港股方面，美股重挫的打擊擴散至今日亞股，恒指在資金退場的陰霾籠罩下開低走低。而恒大 (3333-HK) 爆出資產遭扣壓、違法挪用客戶預售資金等一連串事件，導致中資地產類股、恒大集團子公司紛紛重挫，使得原本悲觀的市場氛圍雪上加霜，恒指一度挑戰 27000 點支撐。

午盤後，A 股止跌反彈，歐股開高，在賣壓減輕的助力之下，恒指自低點反彈。但高風險的科技類股走勢仍相對疲弱，比亞迪電子 (285-HK) 下挫 2.5%、瑞聲 (2018-HK) 下跌 2.5%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指小跌 0.07%，報 3536.79 點；科創 50 指數上漲 0.56%，報 1522.63 點；深證成指小漲 0.12%，報 15011.35 點；創業板指上漲 0.41%，報 3463.79 點。

恒生指數下滑 0.84%，報 27259.25 點、恒生科技指數下挫 1.3%，報 7337.55 點。

北向資金進出方面，周二北向資金買超人民幣 30.65 億元，其中滬股通買超人民幣 16.05 億元，深股通買超人民幣 14.6 億元。

法人觀點

中信建投指稱，目前中國經濟狀態仍保持平穩，中國人行保持寬鬆的貨幣政策，緩和市場關於流動性緊縮的擔憂。但各類股估值分化達到史上罕見的高點，這恐導致市場波動擴大，建議投資人掌握產業景氣的觀點，前期市場大幅上漲的太陽能、鋰電池等產業是資金的主流，也是佈局的首選。