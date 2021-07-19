本週操盤筆記：ECB 7月利率會議、英特爾財報、東京奧運開幕

本週重點國際財經大事包括：歐洲央行 7 月利率會議、英特爾財報、中國人行 7 月 LPR 利率，其中市場最為關注歐洲央行 7 月利率會議。

本週操盤筆記 (0719-0723)

1. 歐洲央行 7 月利率會議：

歐洲央行 (ECB) 週四 (22 日) 將公布 7 月利率決議，市場預期，歐洲央行將繼續維持 3 大利率不變、QE 購債計劃不變。

市場經濟學家分析，歐洲經濟雖然隨著全球經濟同步復甦，但由於歐洲始終陷入新冠變種病毒帶來的疫情反覆之中，故估計歐洲央行要跟隨聯準會 (Fed) 脫離寬鬆政策，仍是難以達成。

2. 英特爾財報：

本週美股科技股要開始陸續公布財報，包括 IBM (IBM-US)、Netflix (NFLX-US)、ASML (ASML-US)、英特爾 (INTC-US)、Twitter (TWTR-US) 等重要科技巨頭。

市場尤其關注英特爾財報，因英特爾在上週宣布，將斥資 300 億美元收購晶圓製造巨頭格羅方德 (GlobalFoundries)，若此案成真，那麼這將創下史上最大收購案。

華爾街普遍分析，英特爾此舉除了要整合自身與格羅方德的晶圓製造技術以外，英特爾還能直接搶下格羅方德在半導體製造市場之市佔率與客戶，意圖劍指台積電、三星。

3. 日本東京奧運開幕：

延期一年舉行的 2020 日本東京奧運將於週五 (23 日) 開幕，但日本東京都新冠疫情確實正在快速復燃。

據日本政府數據，東京都週日 (18 日) 新增確診病例高達 1008 例，連續第五日新增確診超過千例，疫情正在嚴重擴大。

而東奧開幕舉辦場地預計可以容納 6.8 萬人現場觀賞開幕式，但隨著疫情擴大，奧運主辦單位也已快速限縮現場參加人數，預計減至數百人參加。

4. 中國人行 7 月 LPR 利率：

週二 (20 日) 中國人行 (PBoC) 將公布 7 月一年期、五年期 LPR 貸款利率，市場預期 LPR 將維持利率不變，但值得觀察人行是否對於 LPR 未來走向給出前瞻指引。

市場經濟學家認為，在 7 月 15 日人行無預警降準之後，LPR 利率變成重要的貨幣政策走向觀察點，LPR 若出現變動或放出任何前瞻指引，就將影響後續人行的貨幣政策變動。