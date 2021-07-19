葉倫：美中貿易協議並未真正解決兩國根本問題

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 日前受訪，對前總統川普任內達成的美中貿易協議表示質疑，認為該協議並未解決美中之間的根本問題，為拜登政府上任以來，首度明確表態對美中貿易協議的看法。

葉倫上週接受《紐約時報》(New York Times) 訪問時表示，就個人觀點來說，她認為對中國課徵關稅的作法並未經過深思熟慮，關稅等於將稅收轉嫁給消費者，這種作為在多數情況下對美國消費者造成傷害。

葉倫批評川普任內達成的協議，很多層面上並未真正解決美中之間的根本問題。

針對葉倫的看法，中國外交部發言人趙立堅週一表示，中美經貿關係本質是互惠共贏，貿易戰只會帶來雙輸的結果，希望美方能與中方一同努力，解決貿易關係的問題，推動中美經貿關係穩定且健全發展。

川普政府與中國在 2020 年初簽訂美中第一階段貿易協議，結束近 2 年的貿易爭端，川普矢言解決與中國間的貿易逆差問題，但中國至今仍遠未達成協議當中承諾的採購目標。

接下來拜登政府將決定是否保留或取消該協議，甚至尋求新的協議，目前沒有跡象顯示美國何時完成對華政策審查，也不清楚貿易協議問題是否能順利於今年解決。