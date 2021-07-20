越南承諾不競貶貨幣 緩解美國課關稅疑慮

越南央行與美國財政部達成協議，同意不會為了取得出口優勢刻意引導越南盾貶值，將提升匯率政策透明和彈性，此舉緩解了美國可能對越南課徵關稅的爭端。

越南國家銀行 (SBV，央行) 和美國財政部周一 (19 日) 透過共同聲明表示，越南央行「將隨時間演進持續提升匯率彈性，讓越南盾走勢符合金融和外匯市場的局勢以及經濟基本面，同時保持總體經濟和金融市場的穩定。」

今年 1 月前總統川普下台之前，美國貿易代表署 (USTR) 透過 301 條款調查，認定越南壓低匯率的行為不合理，且對美國企業構成限制，但並未祭出懲罰性的關稅。貿易專家表示，這使拜登政府必須在很短的期限內，決定是否依據川普時代的調查公布產品清單。

美國財政部長葉倫和越南央行總裁阮氏紅（Nguyen Thi Hong）兩人透過虛擬會議溝通，葉倫在對談結束後說：「我相信，隨著時間拉長，越南央行對此議題的關注不只能化解美國財政部的疑慮，也將支持越南金融市場的發展，加強總經和金融彈性。」

美國是越南最大出口市場，過去五年自越南進口商品的價值增加一倍，但由於美越之間的貿易逆差持續擴大，越南遭川普政府鎖定。今年美國和越南貿易之間的貿易逆差，僅次於中國和墨西哥。

美國貿易代表戴琪歡迎美越達成協議，她表示，USTR 將和財政部合作，持續觀察越南是否落實承諾。