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【Wen姐筆記】多頭紅色警戒 國家隊與融資聯手救援？呼叫新護國神山

Wen姐
多頭紅色警戒 國家隊與融資聯手救援? 呼叫新護國神山。(圖：AFP)
多頭紅色警戒 國家隊與融資聯手救援? 呼叫新護國神山。(圖：AFP)
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台股盤前盤勢

明天有台指期結算大戲，昨天周一，台股多頭就進入紅色警戒， 加權指數昨天挺住 17700 點與月線，以 11789.25 點作收，成交值縮至 4723 億元。不過在籌碼面部分，外資昨天狂倒 424 億元，不過出手救援的除了國家隊之外，融資單日也大增 42 億元，上市融資餘額 2999 億元，再創波段新高! 今天月線保衛戰登場，多方千萬別自亂陣腳，盤面得有新的護國神山上場救援! 17600 點城池，成為台股多空的重要分水嶺! 關鍵點位為 17588、17666 與 17717 點。

17700 點城池為多方本波攻勢重要大本營，兩端哨站為 17683 與 17717 點，必須挺住，多方才有機會重整腳步再度北上。最好能夠挺住 17747 與 17777 點，多方才有機會保住 17800 點關卡，兩端哨站為 17777 與 17823 點，收復短多還有機會再次搶得控盤權。挑戰 18000 點，最重要的門票為 17855 點。如能收復 17900 城池，兩端哨站為 17888 與 17919 點，短多才可再次挑戰 17945 點，進入為 18000 點射門區，18000 點兩端哨站為 17977 與 18026 點。

但如 17683 點未能守穩，月線保衛戰恐失利，須提防南下往 17500 點關卡回測。17666 與 177636 點如棄守，多方僅能退守 17600 點城池，兩端哨站為 17616 與 17588 點。而 17555 點如棄守，17500 點兩端哨站為 17486 與 17520 點，如再棄守，台股恐進入中線波段修正。

台股 7 月以來，指數主要的攻防區間為 17700 點至 18000 點，17700 點城池的關鍵性，可以用「結界」形容。只要 17700 點城池棄守，7 月以來台股的波段「雲端漫步」走勢，就將正式告終! 也落入空方疆域，投資人宜儘速檢視持股部位! 目前盤面最需要的為新的多方領頭羊，扮演新護國神山，才能力抗空襲警報! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)
 

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