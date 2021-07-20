嚴陳莉蓮：裕日車維持穩健營運 Q4導入長程版LEAF純電動車

裕日車 (2227-TW) 今 (20) 日召開股東常會，董事長嚴陳莉蓮表示，上半年受到車用晶片短缺和疫情影響，整體車市銷量下滑，但仍按計劃積極導入特仕車和新產品，NISSAN 品牌預計第四季推出長程版 LEAF 純電動車，而 INFINITI 最快第四季導入全新 QX55 SUV Coupe，力求維持穩健營運。

嚴陳莉蓮指出，去年裕日車成車銷售 36200 台，每股純益 21.8 元，維持不錯的經營績效，展望未來，將持續精進品牌價值、產品競爭力和服務品質。

由於上半年總市場整車生產稼動不足，進而影響銷售動能，不過，嚴陳莉蓮說，今年仍將持續導入優質產品，NISSAN 品牌預計第四季推出長程版 LEAF 純電動車，電池容量較前一款大幅擴充 50%。

而 INFINITI 品牌於第一季推出全新 Q50 300GT 車款後，預計最快於第四季導入全新 QX55 SUV Coupe，將延續經典 FX 車系豪華跑旅輪廓，搭配 VC-TURBO 可變壓縮比渦輪引擎。

另外，裕日車去年零件外銷營收 0.7 億元，外銷區域包括新加坡、埃及、日本、泰國、印尼、菲律賓、馬來西亞、越南、印度、韓國和中東等國家，今年將更積極拓展新外銷市場並擴大既有客戶需求。