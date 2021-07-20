單行並列美學薈萃 PATEK PHILIPPE/Ref. 5236P-001

今年毫無懸念的話題之作 Ref. 5236P-001，其過人之處可聚焦以下三點—擁有三項專利的日曆顯示凸顯品牌在創新技術的持續突破，並列的星期、大日期和月份所呈現的獨到美學絕對吸睛，創作靈感源於 1972 年骨董懷錶昭示著百達翡麗的輝煌製錶歷史，淵遠流長。

百達翡麗不僅發表了史上首款萬年曆腕錶，後續也奠定了經典的指針式三眼排列、逆跳日期、或是以視窗顯示所有的萬年曆功能等，讓大複雜功能萬年曆擁有更簡約清晰的精進面貌。2021 年 Ref. 5236P-001 再次寫下新扉頁，其以原本為 46 毫米的百達翡麗古董懷錶為靈感來源，將其縮小為 41.3 毫米錶殼內，除了尺寸的微縮已經是很大的挑戰，為了讓原本的單環日期能保有易讀性，還將其改為大日期結構，為此日曆顯示盤由原本 3 枚變為 4 枚旋轉盤，左側為星期盤，右側為月份顯示盤，中間則為大日期。相較於原本懷錶，其星期和月份的位置互相調換，這是因原本的懷錶是為美國市場打造，所以採用的是美式日曆編排。

並列顯示系統依靠四枚顯示盤運作，其中最外圍的兩枚為大日期顯示，包括星期、日期和月份顯示盤都處於同一水平位置，展現視覺的絕佳饗宴。 百達翡麗鉑金款式通常在錶殼 6 點鐘位置鑲嵌有單顆鑽石，昭示著其擁有 950 鉑金的榮耀身份。

就專利技術而論，其為了讓所有顯示窗處於同一平面，研發出兩個雙共面滾珠軸承，此為第一項專利申請；第二項專利為日期個位數字顯示盤擁有防止重跳機制，自鎖式齒輪可避免顯示盤在劇烈震動或校正日期時抖動；在 31 日跳至下個月 1 號時，採用一個裝置鎖緊個位數字顯示盤，讓日期 1 可維持不動。

百達翡麗鉑金款式通常在錶殼 6 點 鐘位置鑲嵌有單顆鑽石，昭示著其 擁有 950 鉑金的榮耀身份。

擁有了扎實的技術層面，其美學觀點也同樣出色，藍色錶盤向周邊漸變黑，並經過垂直磨拭加工處理，搭配白金立體時標和巴頓式指針，襯顯單行並列的日曆視窗更加迷人，錶殼設計靈感則源自 Ref. 5235 三針一線年曆錶，渾圓飽滿的錶殼，襯以處以削角弧度的錶圈，略為斜角的錶耳也巧妙地延伸此線條，提供了視覺的絕佳饗宴和配戴舒適度。工藝、專利、美學與歷史，單一款錶就擁有如此豐富珍罕的特性，百達翡麗闡釋著一款真正亙久經典的腕錶，就該如此!

Ref. 5236P-001 並列顯示萬年曆

直徑 41.3 毫米 950 鉑金錶殼、6 點鐘位置鑲嵌單顆鑽石、藍寶石水晶底蓋、備有鉑金底蓋可供轉換 / 時間指示、並列顯示萬年曆功能、月相盈虧顯示、兩個圓形顯示窗別為閏年和日夜顯示 / 31-260 PS QL 自動機芯、儲能 48 小時、鉑金微型自動盤 / 參考價 NT$ 3,795,000

來源：《時間觀念》195 期

更多精彩內容請至 《時間觀念》