The Beauty of Art Deco 重回美好年代

黑歡快而流利的線條、優美的幾何造型、鮮明的簡潔色彩，讓 20 世紀初期起源於巴黎的 ART DECO 新藝術風格，直至今天都擁有一眾堅強的擁護者，而它兼具深度與華美的風格也深深影響了鈺如亨設計師 Judy Chao 的絕美設計！

祖母綠琺瑯流蘇耳環，白 K 金鑲嵌祖母綠、鑽石及琺瑯。

自 19 世紀末至 20 世紀初，巴黎開始颳起一股新藝術運動的風潮。文學家、藝術家、設計師、建築師…… 紛紛在這個輝煌的年代創作出具有誇張裝飾性風格的作品，而為當時的社會以至一百年後的人們，帶來強烈的感官與想像力的衝擊，更與同時期迸發的爵士樂風尚的搖擺節奏相互輝映，成為最令人著迷的「美好年代 Belle Époque」絕世風華！

祖母綠流蘇耳環，白 K 金鑲嵌祖母綠與鑽石。

祖母綠鑽石手鍊，白 K 金鑲嵌祖母綠及鑽石。充滿個性的 Art Deco 風格，俐落線條構成的鑽石圖騰，宛如一位極具魅力的現代女性，在勇敢追求自我的人生道路上，永不畏懼。

新藝術風格（Art Deco）從興盛時期開始，就吸引了一眾對之無限癡迷的愛好者，即使經過時間的更迭與時代的變遷，Art Deco 的神奇魔力、獨特風格與迷人丰采總讓人無法抵抗，且心生嚮往。由於女性主義的崛起，使身處於這個年代的摩登女郎們（也就是所謂的 Flapper Girl 飛來波女郎）總是散發著自信且充滿活力，那種與過往截然不同的獨立個性，不僅僅反映在服裝、髮型上，在珠寶的設計上也有重大的改變。

珊瑚珠套鍊，白 K 金鑲嵌珊瑚、鑽石、黑瑪瑙及珍珠母貝。使用 Art Deco 時期的標誌性黑白配色與幾何圖樣，再加上放射狀的設計讓珊瑚像是太陽炙熱的光芒一般，締造瑰麗耀眼的珠寶傑作。

在 Art Deco 新藝術風格中，可以清楚地看見流暢銳利的線條、優美的幾何造型及簡潔亮麗的色彩。抽象的形式結構，簡約卻華麗，既獨特且優雅，十分適合現在講求的低調奢華以及個人特色。

長方鑽戒指，白 K 金鑲嵌鑽石。

鈺如亨珠寶設計師 Judy 在歷史的長河中尋找脈絡，從細微挖掘最時髦、摩登的迷人之處，並將往日情懷的獨特魅力以及工藝技術，融入記憶深處的美好，創造出一件件的珠寶珍品，道出我們曾經走過的歲月印記，以及展現個人風格。像是標誌性黑白配色與放射狀珊瑚設計的大套鍊，瑰麗耀眼充滿強烈風格；而充滿個性的 Art Deco 風格祖母綠鑽石手鍊，那俐落線條構成的鑽石圖騰，宛如一位極具魅力的現代女性，在勇敢追求自我的人生道路上，永不畏懼。此外，珊瑚與白色剛玉所打造的長項鍊，正是飛來波女郎的最愛，濃濃的波希米亞風格，更是讓人深深著迷！





珊瑚及白色剛玉項鍊，白 K 金鑲嵌珊瑚、白色剛玉、鑽石。

來源：《珠寶之星》80 期

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